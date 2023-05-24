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Afganistan'da iki bacağını birden kaybetmişti: Everest Dağı'na tırmanan ilk çifte ampute oldu
Afganistan'da iki bacağını birden kaybetmişti: Everest Dağı'na tırmanan ilk çifte ampute oldu
Nepalli çifte ampute Hari Budha Magar, zorlu mücadelenin ardından Everest Dağı’nın zirvesine tırmanan ilk çifte ampute oldu. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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afganistan, ampute, everest dağı, fotoğraf, фото
afganistan, ampute, everest dağı, fotoğraf, фото

Afganistan'da iki bacağını birden kaybetmişti: Everest Dağı'na tırmanan ilk çifte ampute oldu

13:51 24.05.2023
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Nepalli çifte ampute Hari Budha Magar, zorlu mücadelenin ardından Everest Dağı’nın zirvesine tırmanan ilk çifte ampute oldu.
© İHAAfganistan’da 2010 yılında bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden Nepalli eski asker Hari Budha Magar, tarihe geçmeyi başardı.
Afganistan’da bacaklarını kaybetti, Everest Dağı’na tırmanan ilk çifte ampute oldu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Afganistan’da 2010 yılında bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden Nepalli eski asker Hari Budha Magar, tarihe geçmeyi başardı.
© İHANepalli dağcı ekibe 11 gün önce katılan 43 yaşındaki çifte ampute Magar, Everest Dağı’nın zirvesine tırmanan ilk çifte ampute oldu.
Afganistan’da bacaklarını kaybetti, Everest Dağı’na tırmanan ilk çifte ampute oldu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Nepalli dağcı ekibe 11 gün önce katılan 43 yaşındaki çifte ampute Magar, Everest Dağı’nın zirvesine tırmanan ilk çifte ampute oldu.
© İHANepalli eski asker, cuma günü dünyanın en yüksek dağı olarak kayıtlara geçen Everest Dağı’na tırmandı.
Afganistan’da bacaklarını kaybetti, Everest Dağı’na tırmanan ilk çifte ampute oldu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Nepalli eski asker, cuma günü dünyanın en yüksek dağı olarak kayıtlara geçen Everest Dağı’na tırmandı.
© İHAMagar, zirveye ulaşmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, “Hayal edebileceğimden daha zor” dedi.
Afganistan’da bacaklarını kaybetti, Everest Dağı’na tırmanan ilk çifte ampute oldu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Magar, zirveye ulaşmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, “Hayal edebileceğimden daha zor” dedi.
© İHATüm zorlu şartlara rağmen zirveye ulaşmaları gerektiğini söyleyen ampute eski asker, “En büyük hedefim engelli olmakla ilgili algıları değiştirerek insanlara kendi dağlarına tırmanmaları için ilham vermekti. Engeliniz ne kadar büyük olursa olsun doğru bir düşünceyle her şey mümkün” dedi.
Afganistan’da bacaklarını kaybetti, Everest Dağı’na tırmanan ilk çifte ampute oldu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Tüm zorlu şartlara rağmen zirveye ulaşmaları gerektiğini söyleyen ampute eski asker, “En büyük hedefim engelli olmakla ilgili algıları değiştirerek insanlara kendi dağlarına tırmanmaları için ilham vermekti. Engeliniz ne kadar büyük olursa olsun doğru bir düşünceyle her şey mümkün” dedi.
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