Afganistan'da iki bacağını birden kaybetmişti: Everest Dağı'na tırmanan ilk çifte ampute oldu

© İHA Tüm zorlu şartlara rağmen zirveye ulaşmaları gerektiğini söyleyen ampute eski asker, “En büyük hedefim engelli olmakla ilgili algıları değiştirerek insanlara kendi dağlarına tırmanmaları için ilham vermekti. Engeliniz ne kadar büyük olursa olsun doğru bir düşünceyle her şey mümkün” dedi.