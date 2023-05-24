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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230524/adiyamanda-agir-hasarli-yapilarin-yikimina-baslandi-1071499104.html
Adıyaman'da ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı
Adıyaman'da ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle ağır... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T12:56+0300
2023-05-24T12:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
deprem
yıkım
bina
hasar
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Yüklenici firmalarla anlaşma gereği Adıyaman kent merkezi ile ilçelerde 20 bine yakın binanın yıkımının 2 ayık süreçte tamamlanması hedefleniyor.Ağır hasarlı 8 bin bina bulunan kent merkezinde iş makineleriyle yıkım başlarken, çıkan hafriyat belirlenen noktalara taşınıyor.Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.Bu kapsamda enkaz kaldırma noktasında önemli aşama kaydettiklerini belirten Tığlı, "Çok kısa zamanda ağır hasarlı binaların ihalesini yapıp tüm Adıyaman genelinde ağır hasarlı binalarımızın yıkımına başladık. Adıyaman genelinde yaklaşık 20 bin ağır hasarlı binamız mevcut. İl merkezimizdeki 8 bin civarında ağır hasarlı binamızı yıkmaya başladık" dedi.Bu süreci mümkün olduğunca çabuk tamamlamayı planladıklarını bildiren Tığlı, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230524/depremin-vurdugu-milyonluk-villalar-icin-yikim-karari-1071489615.html
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adıyaman, deprem, yıkım, bina, hasar
adıyaman, deprem, yıkım, bina, hasar

Adıyaman'da ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

12:56 24.05.2023
© AAKahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle ağır hasarlıların yıkımına geçildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle ağır hasarlıların yıkımına geçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle ağır hasarlıların yıkımına geçildi.
Yüklenici firmalarla anlaşma gereği Adıyaman kent merkezi ile ilçelerde 20 bine yakın binanın yıkımının 2 ayık süreçte tamamlanması hedefleniyor.
Ağır hasarlı 8 bin bina bulunan kent merkezinde iş makineleriyle yıkım başlarken, çıkan hafriyat belirlenen noktalara taşınıyor.
Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda enkaz kaldırma noktasında önemli aşama kaydettiklerini belirten Tığlı, "Çok kısa zamanda ağır hasarlı binaların ihalesini yapıp tüm Adıyaman genelinde ağır hasarlı binalarımızın yıkımına başladık. Adıyaman genelinde yaklaşık 20 bin ağır hasarlı binamız mevcut. İl merkezimizdeki 8 bin civarında ağır hasarlı binamızı yıkmaya başladık" dedi.
Bu süreci mümkün olduğunca çabuk tamamlamayı planladıklarını bildiren Tığlı, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 2 aylık bir periyodu öngörüyoruz. 2 ayda tüm ağır hasarlı binalarımızı yerinden kaldırıp uygun rezerv alanlardaki kalıcı konutların yapımının hızlanmasıyla birlikte vatandaşlarımızı o bölgeye nakledeceğiz. Sürecimiz tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi devletlerine güvensin. Çok hızlı bir şekilde bütün devletin tüm kurumları, tüm unsurları, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürmektedir."
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde milyonluk onlarca villa, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza döndü. Hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olduğu belirlenen villaların önümüzdeki günlerde yıkılması bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremin vurduğu milyonluk villalar için yıkım kararı
10:38
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