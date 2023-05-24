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https://sputniknews.com.tr/20230524/abdnin-illinois-eyaletindeki-kiliselerde-2-bin-cocugun-cinsel-istimara-ugradigi-ortaya-cikti-1071507020.html
ABD'nin Illinois eyaletindeki kiliselerde 2 bin çocuğun cinsel istimara uğradığı ortaya çıktı
ABD'nin Illinois eyaletindeki kiliselerde 2 bin çocuğun cinsel istimara uğradığı ortaya çıktı
ABD'nin Illinois eyaletinde 3.5 milyon üyesi olan Roma Katolik Başpiskoposluğu'na ait kiliselerde bin 997 çocuğun cinsel istismara uğradığı, rahiplerin farklı... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T14:23+0300
2023-05-24T14:23+0300
dünya
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çocuk istismarı
çocuklara yönelik cinsel istismar
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ABD'nin Illinois eyaletinde başsavcılık tarafından Roma Katolik Başpiskoposluğu'na ait kiliselere yönelik yürütülen cinsel istismar soruşturmasının raporu yayımlandı. Illinois Başsavcısı Kwame Raoul'e ait rapora göre eyalet çapındaki tüm piskoposluk bölgelerinde 1950-2019 yılları arasında en az bin 997 çocuk, 451 Katolik din adamının cinsel istismarına uğradı. Yaklaşık 700 sayfalık raporda, Katolik din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarının ayrıntılı anlatımlarına yer verildi. Başsavcılık ofisindeki avukatların ve müfettişlerin 5 yıl boyunca piskoposluklar tarafından tutulan 100 bin sayfadan fazla belgeyi incelediği, 600’den fazla mağdurla yüz yüze, e-posta ve telefon yoluyla görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.'İstismarın boyutu bilinenden daha fazla'Başsavcı Raoul'un soruşturmasından önce Illinois Katolik piskoposluklarına göre çocuklara cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen 103 din adamı olduğu, soruşturma sonucu bu sayının 451’e çıktığı belirtildi. Ayrıca kilisenin hala hayatta olanların yanında olmadığı, istismar raporlarını görmezden geldiği veya örtbas ettiği, mağdurların istismarı bildirmek istediğinde kilise tarafından yeniden mağdur edildiği belirlendi. Kilise yetkililerinin çocukları korumak yerine kurumun itibarına öncelik verdiği, sık sık istismarcı rahiplere avantaj sağladığı, hatta istismarcılara tekrar istismar şansı verdiği ve halkı yanıltarak suistimalı örtbas ettiği vurgulandı. Kilise yetkililerinin tacizi bildirme konumunda olduğu, ancak bunu yapmamayı tercih ettikleri ifade edildi. Mağdurların yaşadıkları travmanın yıllar boyu devam ettiğine de dikkat çekilirken, çocukları istismar eden din adamlarının farklı bölgelere tayin edilerek korunduğu ifade edildi.Illinois Başsavcısı Kwame Raoul raporla ilgili açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230405/baltimore-katolik-kilisesinde-80-yilda-156-rahip-600den-fazla-kisiye-cinsel-tacizde-bulundu-1069242890.html
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abd, abd, katolik kilisesi, roma katolik kilisesi, illinois, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, rahip
abd, abd, katolik kilisesi, roma katolik kilisesi, illinois, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, rahip

ABD'nin Illinois eyaletindeki kiliselerde 2 bin çocuğun cinsel istimara uğradığı ortaya çıktı

14:23 24.05.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAPortekiz- Katolik Kilisesi
Portekiz- Katolik Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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ABD'nin Illinois eyaletinde 3.5 milyon üyesi olan Roma Katolik Başpiskoposluğu'na ait kiliselerde bin 997 çocuğun cinsel istismara uğradığı, rahiplerin farklı bölgelere tayin edilerek korunduğu belirtildi.
ABD'nin Illinois eyaletinde başsavcılık tarafından Roma Katolik Başpiskoposluğu'na ait kiliselere yönelik yürütülen cinsel istismar soruşturmasının raporu yayımlandı.
Illinois Başsavcısı Kwame Raoul'e ait rapora göre eyalet çapındaki tüm piskoposluk bölgelerinde 1950-2019 yılları arasında en az bin 997 çocuk, 451 Katolik din adamının cinsel istismarına uğradı. Yaklaşık 700 sayfalık raporda, Katolik din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarının ayrıntılı anlatımlarına yer verildi.
Başsavcılık ofisindeki avukatların ve müfettişlerin 5 yıl boyunca piskoposluklar tarafından tutulan 100 bin sayfadan fazla belgeyi incelediği, 600’den fazla mağdurla yüz yüze, e-posta ve telefon yoluyla görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

'İstismarın boyutu bilinenden daha fazla'

Başsavcı Raoul'un soruşturmasından önce Illinois Katolik piskoposluklarına göre çocuklara cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen 103 din adamı olduğu, soruşturma sonucu bu sayının 451’e çıktığı belirtildi. Ayrıca kilisenin hala hayatta olanların yanında olmadığı, istismar raporlarını görmezden geldiği veya örtbas ettiği, mağdurların istismarı bildirmek istediğinde kilise tarafından yeniden mağdur edildiği belirlendi.
Kilise yetkililerinin çocukları korumak yerine kurumun itibarına öncelik verdiği, sık sık istismarcı rahiplere avantaj sağladığı, hatta istismarcılara tekrar istismar şansı verdiği ve halkı yanıltarak suistimalı örtbas ettiği vurgulandı. Kilise yetkililerinin tacizi bildirme konumunda olduğu, ancak bunu yapmamayı tercih ettikleri ifade edildi. Mağdurların yaşadıkları travmanın yıllar boyu devam ettiğine de dikkat çekilirken, çocukları istismar eden din adamlarının farklı bölgelere tayin edilerek korunduğu ifade edildi.
Illinois Başsavcısı Kwame Raoul raporla ilgili açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Katolik kilisesinde büyüdüm ve çocuklarımı Katolik okullarına gönderdim. Kilisenin savunmasız kesimi desteklemek için önemli işler yaptığına inanıyorum. Ancak saygın olduğu varsayılan herhangi bir kurumda olduğu gibi Katolik kilisesi de halkın güvenine ihanet ettiğinde hesap vermelidir. Umuyorum ki yaklaşık 700 sayfalık bu rapor, hem güçlerini ve güvenlerini ihlal edenlere hem de bunu örtbas eden kilise liderliğindeki kişilere ışık tutarak, Katolik din adamları tarafından çocuklara yönelik cinsel istismardan kurtulanları bir nebze olsun rahatlatacaktır. Faillerin burada isimlerini açıklamamızdaki amaç, uzun süredir sessizlik içinde acı çeken ve hayatta olan mağdurlarda iyileşme sağlamak ve kamuoyuna hesap vermektir."
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