https://sputniknews.com.tr/20230524/abdnin-illinois-eyaletindeki-kiliselerde-2-bin-cocugun-cinsel-istimara-ugradigi-ortaya-cikti-1071507020.html

ABD'nin Illinois eyaletindeki kiliselerde 2 bin çocuğun cinsel istimara uğradığı ortaya çıktı

ABD'nin Illinois eyaletindeki kiliselerde 2 bin çocuğun cinsel istimara uğradığı ortaya çıktı

ABD'nin Illinois eyaletinde 3.5 milyon üyesi olan Roma Katolik Başpiskoposluğu'na ait kiliselerde bin 997 çocuğun cinsel istismara uğradığı, rahiplerin farklı... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T14:23+0300

2023-05-24T14:23+0300

2023-05-24T14:23+0300

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çocuk istismarı

çocuklara yönelik cinsel istismar

rahip

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ABD'nin Illinois eyaletinde başsavcılık tarafından Roma Katolik Başpiskoposluğu'na ait kiliselere yönelik yürütülen cinsel istismar soruşturmasının raporu yayımlandı. Illinois Başsavcısı Kwame Raoul'e ait rapora göre eyalet çapındaki tüm piskoposluk bölgelerinde 1950-2019 yılları arasında en az bin 997 çocuk, 451 Katolik din adamının cinsel istismarına uğradı. Yaklaşık 700 sayfalık raporda, Katolik din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarının ayrıntılı anlatımlarına yer verildi. Başsavcılık ofisindeki avukatların ve müfettişlerin 5 yıl boyunca piskoposluklar tarafından tutulan 100 bin sayfadan fazla belgeyi incelediği, 600’den fazla mağdurla yüz yüze, e-posta ve telefon yoluyla görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.'İstismarın boyutu bilinenden daha fazla'Başsavcı Raoul'un soruşturmasından önce Illinois Katolik piskoposluklarına göre çocuklara cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen 103 din adamı olduğu, soruşturma sonucu bu sayının 451’e çıktığı belirtildi. Ayrıca kilisenin hala hayatta olanların yanında olmadığı, istismar raporlarını görmezden geldiği veya örtbas ettiği, mağdurların istismarı bildirmek istediğinde kilise tarafından yeniden mağdur edildiği belirlendi. Kilise yetkililerinin çocukları korumak yerine kurumun itibarına öncelik verdiği, sık sık istismarcı rahiplere avantaj sağladığı, hatta istismarcılara tekrar istismar şansı verdiği ve halkı yanıltarak suistimalı örtbas ettiği vurgulandı. Kilise yetkililerinin tacizi bildirme konumunda olduğu, ancak bunu yapmamayı tercih ettikleri ifade edildi. Mağdurların yaşadıkları travmanın yıllar boyu devam ettiğine de dikkat çekilirken, çocukları istismar eden din adamlarının farklı bölgelere tayin edilerek korunduğu ifade edildi.Illinois Başsavcısı Kwame Raoul raporla ilgili açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230405/baltimore-katolik-kilisesinde-80-yilda-156-rahip-600den-fazla-kisiye-cinsel-tacizde-bulundu-1069242890.html

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