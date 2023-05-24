https://sputniknews.com.tr/20230524/abdden-cinin-micron-yasagina-tepki-1071485076.html
ABD'den Çin'in Micron yasağına tepki
ABD'den Çin'in Micron yasağına tepki
Beyaz Saray, Çin'in ABD'li çip üreticisi Micron'un, kritik altyapı projelerine ürün sağlamasını yasaklamasına tepki gösterdi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T04:07+0300
2023-05-24T04:07+0300
2023-05-24T04:07+0300
dünya
micron
abd
beyaz saray
karine jean-pierre
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Jean-Pierre'e, ABD'li mikroçip üreticisi 'Micron Technologies'in ürünlerinde, Çin'in kritik enformasyon altyapısının tedarik zincirine zarar verebilecek ciddi güvenlik riskleri tespit edildiği, bunun ulusal güvenliği tehlikeye atacağı' gerekçesiyle Çin'de şirketin, kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışının yasaklanmasına ilişkin soru yöneltildi.Çin'in yasağının 'gerçeklere dayanmadığını' iddia eden Jean-Pierre, bu karardan ve Amerikan şirketlerinin hedef alınmasından rahatsız olduklarını söyledi.Jean-Pierre, "Bu eylemler, 'Çin'in pazarlarını açtığı ve şeffaf bir düzenleyici çerçeve taahhüdü verdiği' yönündeki iddialarıyla tutarsızdır" diyerek, Ticaret Bakanlığı'nın Çinli yetkililere ABD'nin bu konuyla ilgili pozisyonunu ileteceğini aktardı.Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ertelenen Pekin ziyaretinin 'uygun bir zamanda' gerçekleşeceğini aktaran Jean-Pierre, ticaret bakanlıkları arasında da önemli bir toplantı yapılacağını kaydetti.Beyaz Saray yakınındaki olayJean-Pierre, Beyaz Saray'ın çok yakınında bulunan Lafayette Parkı'nda, bir kişinin kiralık kamyonla güvenlik bariyerine çarpmasıyla ilgili Başkan Joe Biden'ın bu sabah bilgilendirildiğini belirterek, olayda bir yaralanma olmadığını bildirdi.Biden'ın olay sırasında Beyaz Saray'da olduğunu aktaran Jean-Pierre, Gizli Servis'in hadiseyle ilgili soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230523/cin-abdli-cip-ureticisi-micronun-kritik-altyapi-projelerine-urun-saglamasini-yasakladi-1071423594.html
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micron, abd, beyaz saray, karine jean-pierre
micron, abd, beyaz saray, karine jean-pierre
ABD'den Çin'in Micron yasağına tepki
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Beyaz Saray, Çin'in ABD'li çip üreticisi Micron'un, kritik altyapı projelerine ürün sağlamasını yasaklamasına tepki gösterdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Jean-Pierre'e, ABD'li mikroçip üreticisi 'Micron Technologies'in ürünlerinde, Çin'in kritik enformasyon altyapısının tedarik zincirine zarar verebilecek ciddi güvenlik riskleri tespit edildiği, bunun ulusal güvenliği tehlikeye atacağı' gerekçesiyle Çin'de şirketin, kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışının yasaklanmasına ilişkin soru yöneltildi.
Çin'in yasağının 'gerçeklere dayanmadığını' iddia eden Jean-Pierre, bu karardan ve Amerikan şirketlerinin hedef alınmasından rahatsız olduklarını söyledi.
Jean-Pierre, "Bu eylemler, 'Çin'in pazarlarını açtığı ve şeffaf bir düzenleyici çerçeve taahhüdü verdiği' yönündeki iddialarıyla tutarsızdır" diyerek, Ticaret Bakanlığı'nın Çinli yetkililere ABD'nin bu konuyla ilgili pozisyonunu ileteceğini aktardı.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ertelenen Pekin ziyaretinin 'uygun bir zamanda' gerçekleşeceğini aktaran Jean-Pierre, ticaret bakanlıkları arasında da önemli bir toplantı yapılacağını kaydetti.
Beyaz Saray yakınındaki olay
Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın çok yakınında bulunan Lafayette Parkı'nda, bir kişinin kiralık kamyonla güvenlik bariyerine çarpmasıyla ilgili Başkan Joe Biden'ın bu sabah bilgilendirildiğini belirterek, olayda bir yaralanma olmadığını bildirdi.
Biden'ın olay sırasında Beyaz Saray'da olduğunu aktaran Jean-Pierre, Gizli Servis'in hadiseyle ilgili soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.