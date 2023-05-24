https://sputniknews.com.tr/20230524/abd-disisleri-ukraynaya-nasams-fuze-sistemlerinin-verilmesini-onayladi-1071536796.html

ABD Dışişleri, Ukrayna’ya NASAMS füze sistemlerinin verilmesini onayladı

ABD Dışişleri, Ukrayna’ya NASAMS füze sistemlerinin verilmesini onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yaklaşık 285 milyon dolar tutarında NASAMS hava savunma füze sistemi ve ilgili ekipmanının satışına onay verdiği... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T23:28+0300

2023-05-24T23:28+0300

2023-05-24T23:28+0300

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ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yaklaşık 285 milyon dolar tutarında NASAMS hava savunma füze sistemi ve ilgili ekipmanının satışına ilişkin olası anlaşmaya onay verdiği ifade edildi.Anlaşmanın ABD’nin ulusal güvenlik hedeflerine ve çıkarlarına hizmet edeceği, çünkü 'Avrupa’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemeye destek veren bir ortağa' askeri yardımı öngördüğü kaydedildi.Açıklamada, “Ukrayna, Rus füze ve hava saldırılarına karşı savunmak için acilen silahlanmaya ihtiyaç duyuyor. Bu silahların edinilmesi ve etkili şekilde kullanılması, Ukrayna’nın vatandaşlarını ve kritik ulusal altyapısını koruma yeteneğini güçlendirecek” ifadeleri kullanıldı.Anlaşmayla ilgili ABD Kongresi’ne bilgi verildiği kaydedildi. Kongre’nin, bu kararı kabul etmek veya engellemek için bir aylık süresi bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230521/abdden-ukranyaya-375-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-1071362069.html

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