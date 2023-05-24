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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/abd-disisleri-ukraynaya-nasams-fuze-sistemlerinin-verilmesini-onayladi-1071536796.html
ABD Dışişleri, Ukrayna’ya NASAMS füze sistemlerinin verilmesini onayladı
ABD Dışişleri, Ukrayna’ya NASAMS füze sistemlerinin verilmesini onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yaklaşık 285 milyon dolar tutarında NASAMS hava savunma füze sistemi ve ilgili ekipmanının satışına onay verdiği... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T23:28+0300
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abd
ukrayna
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ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yaklaşık 285 milyon dolar tutarında NASAMS hava savunma füze sistemi ve ilgili ekipmanının satışına ilişkin olası anlaşmaya onay verdiği ifade edildi.Anlaşmanın ABD’nin ulusal güvenlik hedeflerine ve çıkarlarına hizmet edeceği, çünkü 'Avrupa’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemeye destek veren bir ortağa' askeri yardımı öngördüğü kaydedildi.Açıklamada, “Ukrayna, Rus füze ve hava saldırılarına karşı savunmak için acilen silahlanmaya ihtiyaç duyuyor. Bu silahların edinilmesi ve etkili şekilde kullanılması, Ukrayna’nın vatandaşlarını ve kritik ulusal altyapısını koruma yeteneğini güçlendirecek” ifadeleri kullanıldı.Anlaşmayla ilgili ABD Kongresi’ne bilgi verildiği kaydedildi. Kongre’nin, bu kararı kabul etmek veya engellemek için bir aylık süresi bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230521/abdden-ukranyaya-375-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-1071362069.html
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abd, ukrayna, himars
abd, ukrayna, himars

ABD Dışişleri, Ukrayna’ya NASAMS füze sistemlerinin verilmesini onayladı

23:28 24.05.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSAHIMARS
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSA
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yaklaşık 285 milyon dolar tutarında NASAMS hava savunma füze sistemi ve ilgili ekipmanının satışına onay verdiği belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yaklaşık 285 milyon dolar tutarında NASAMS hava savunma füze sistemi ve ilgili ekipmanının satışına ilişkin olası anlaşmaya onay verdiği ifade edildi.
Anlaşmanın ABD’nin ulusal güvenlik hedeflerine ve çıkarlarına hizmet edeceği, çünkü 'Avrupa’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemeye destek veren bir ortağa' askeri yardımı öngördüğü kaydedildi.
Açıklamada, “Ukrayna, Rus füze ve hava saldırılarına karşı savunmak için acilen silahlanmaya ihtiyaç duyuyor. Bu silahların edinilmesi ve etkili şekilde kullanılması, Ukrayna’nın vatandaşlarını ve kritik ulusal altyapısını koruma yeteneğini güçlendirecek” ifadeleri kullanıldı.
Anlaşmayla ilgili ABD Kongresi’ne bilgi verildiği kaydedildi. Kongre’nin, bu kararı kabul etmek veya engellemek için bir aylık süresi bulunuyor.
İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
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