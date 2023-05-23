https://sputniknews.com.tr/20230523/whatsapptan-yeni-ozellik-gonderilen-mesajlar-duzenlenebilecek-1071451705.html
WhatsApp'a yeni özellik: Gönderilen mesajlar düzenlenebilecek
WhatsApp'a yeni özellik: Gönderilen mesajlar düzenlenebilecek
WhatsApp'ta yeni mesajlaşma özelliği
2023-05-23T14:54+0300
2023-05-23T14:54+0300
2023-05-23T14:56+0300
dünya
whatsapp
düzenleme
mesaj
özellik
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Dünya çapında 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan WhatsApp, kişisel ve profesyonel iletişim için vazgeçilmez bir araç haline gel WhatsApp, kullanıcıların gönderilen mesajları gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleyebilecekleri yeni bir özelliği açıkladı.Şirketin resmi blogunda yayınlanan habere göre, bu özelliğin kullanıcılara yazışmaları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacağına inanılıyor. Kullanıcılar artık, gönderdikleri metindeki bir yazım hatasını düzeltebilecek veya gönderildikten sonra mesajlarına ekleyebilecek. Düzeltme yapmak için ise, kullanıcının mesaja basılı tutarak 'düzenle' seçeneğini seçmeleri gerekecek. Öte yandan, karşı taraf, düzenlenen mesajlarda 'Düzenlendi' notunu görecek ancak mesajın düzeltmeden önceki halini göremeyecek. WhatsApp, yeni özelliğin henüz herkese açık olmadığını, ancak yakında tüm kullanıcıların hizmetine sunulacağını söyledi.
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whatsapp'ta yeni mesajlaşma özelliği, whatsapp, gizlilik, mesaj düzenleme, mesajlaşma
whatsapp'ta yeni mesajlaşma özelliği, whatsapp, gizlilik, mesaj düzenleme, mesajlaşma
WhatsApp'a yeni özellik: Gönderilen mesajlar düzenlenebilecek
14:54 23.05.2023 (güncellendi: 14:56 23.05.2023) Abone ol
WhatsApp, kullanıcıların gönderilen mesajları sonradan düzenleyebilecekleri yeni bir özelliği duyurdu.
Dünya çapında 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan WhatsApp, kişisel ve profesyonel iletişim için vazgeçilmez bir araç haline gel WhatsApp, kullanıcıların gönderilen mesajları gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleyebilecekleri yeni bir özelliği açıkladı.
Şirketin resmi blogunda yayınlanan habere göre, bu özelliğin kullanıcılara yazışmaları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacağına inanılıyor. Kullanıcılar artık, gönderdikleri metindeki bir yazım hatasını düzeltebilecek veya gönderildikten sonra mesajlarına ekleyebilecek.
Düzeltme yapmak için ise, kullanıcının mesaja basılı tutarak 'düzenle' seçeneğini seçmeleri gerekecek.
Öte yandan, karşı taraf, düzenlenen mesajlarda 'Düzenlendi' notunu görecek ancak mesajın düzeltmeden önceki halini göremeyecek.
WhatsApp, yeni özelliğin henüz herkese açık olmadığını, ancak yakında tüm kullanıcıların hizmetine sunulacağını söyledi.