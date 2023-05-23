https://sputniknews.com.tr/20230523/whatsapptan-yeni-ozellik-gonderilen-mesajlar-duzenlenebilecek-1071451705.html

WhatsApp'a yeni özellik: Gönderilen mesajlar düzenlenebilecek

WhatsApp'a yeni özellik: Gönderilen mesajlar düzenlenebilecek

WhatsApp'ta yeni mesajlaşma özelliği

2023-05-23T14:54+0300

2023-05-23T14:54+0300

2023-05-23T14:56+0300

dünya

whatsapp

düzenleme

mesaj

özellik

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Dünya çapında 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan WhatsApp, kişisel ve profesyonel iletişim için vazgeçilmez bir araç haline gel WhatsApp, kullanıcıların gönderilen mesajları gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleyebilecekleri yeni bir özelliği açıkladı.Şirketin resmi blogunda yayınlanan habere göre, bu özelliğin kullanıcılara yazışmaları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacağına inanılıyor. Kullanıcılar artık, gönderdikleri metindeki bir yazım hatasını düzeltebilecek veya gönderildikten sonra mesajlarına ekleyebilecek. Düzeltme yapmak için ise, kullanıcının mesaja basılı tutarak 'düzenle' seçeneğini seçmeleri gerekecek. Öte yandan, karşı taraf, düzenlenen mesajlarda 'Düzenlendi' notunu görecek ancak mesajın düzeltmeden önceki halini göremeyecek. WhatsApp, yeni özelliğin henüz herkese açık olmadığını, ancak yakında tüm kullanıcıların hizmetine sunulacağını söyledi.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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whatsapp'ta yeni mesajlaşma özelliği, whatsapp, gizlilik, mesaj düzenleme, mesajlaşma