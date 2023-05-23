https://sputniknews.com.tr/20230523/vanda-10-yasindaki-cocugun-olumune-neden-olan-kopegin-sahibi-agir-cezada-yargilanacak-1071467599.html
Van'da 10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibi, ağır cezada yargılanacak
Van'da 10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibi, ağır cezada yargılanacak
Van’ın İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki Emir Mete Durna'nın ölümüne neden olan köpeğin tutuklanan sahibi H.K. hakkında hazırlanan iddianame ağır ceza... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T19:24+0300
2023-05-23T19:24+0300
2023-05-23T19:23+0300
türkiye
van
ipekyolu
emir mete durna
köpek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071466566_0:119:999:681_1920x0_80_0_0_16d5038e001d9a6bcf2e87541bf17868.jpg
Van’ın İpekyolu ilçesinde, köpeğin saldırması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 10 yaşında Emir Mete Durna'nın ölümüne neden olan olan Alman kurdu kırması köpeğin tutuklanan sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, H.K. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Durna'nın köpek saldırısı sonucu boyun damar ve sinir hasarı, dış kanama, oksijen yetmezliği ve yumuşak doku yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Van 2. Asliye Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkeme tarafından ‘görevsizlik’ verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi.Ne olmuştu?30 Ocak günü ilçenin Selimbey Mahallesi Yoğutçuoğlu Sokak'taki evinin önünde arkadaşları ile top oynarken Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Emir Mete Durna kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, köpeği sahiplenip daha sonra sokağa salan H.K. ise tutuklanmıştı.
türkiye
van
ipekyolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071466566_0:26:999:775_1920x0_80_0_0_ca5d8a0ff0e8cadbcd3eb82debb62ad1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
van, ipekyolu, emir mete durna, köpek
van, ipekyolu, emir mete durna, köpek
Van'da 10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibi, ağır cezada yargılanacak
Abone ol
Van’ın İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki Emir Mete Durna'nın ölümüne neden olan köpeğin tutuklanan sahibi H.K. hakkında hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Van’ın İpekyolu ilçesinde, köpeğin saldırması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 10 yaşında Emir Mete Durna'nın ölümüne neden olan olan Alman kurdu kırması köpeğin tutuklanan sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.
Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, H.K. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Durna'nın köpek saldırısı sonucu boyun damar ve sinir hasarı, dış kanama, oksijen yetmezliği ve yumuşak doku yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Van 2. Asliye Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkeme tarafından ‘görevsizlik’ verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi.
Ne olmuştu?
30 Ocak günü ilçenin Selimbey Mahallesi Yoğutçuoğlu Sokak'taki evinin önünde arkadaşları ile top oynarken Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Emir Mete Durna kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, köpeği sahiplenip daha sonra sokağa salan H.K. ise tutuklanmıştı.