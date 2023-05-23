https://sputniknews.com.tr/20230523/vanda-10-yasindaki-cocugun-olumune-neden-olan-kopegin-sahibi-agir-cezada-yargilanacak-1071467599.html

Van'da 10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibi, ağır cezada yargılanacak

Van'da 10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibi, ağır cezada yargılanacak

Van’ın İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki Emir Mete Durna'nın ölümüne neden olan köpeğin tutuklanan sahibi H.K. hakkında hazırlanan iddianame ağır ceza... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T19:24+0300

2023-05-23T19:24+0300

2023-05-23T19:23+0300

türkiye

van

ipekyolu

emir mete durna

köpek

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Van’ın İpekyolu ilçesinde, köpeğin saldırması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 10 yaşında Emir Mete Durna'nın ölümüne neden olan olan Alman kurdu kırması köpeğin tutuklanan sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, H.K. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Durna'nın köpek saldırısı sonucu boyun damar ve sinir hasarı, dış kanama, oksijen yetmezliği ve yumuşak doku yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Van 2. Asliye Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkeme tarafından ‘görevsizlik’ verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi.Ne olmuştu?30 Ocak günü ilçenin Selimbey Mahallesi Yoğutçuoğlu Sokak'taki evinin önünde arkadaşları ile top oynarken Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Emir Mete Durna kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, köpeği sahiplenip daha sonra sokağa salan H.K. ise tutuklanmıştı.

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