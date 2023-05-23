https://sputniknews.com.tr/20230523/umit-ozdag-aciklama-yapiyor-1071439821.html

Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız

Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ açıklamalarda bulundu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T12:48+0300

2023-05-23T12:48+0300

2023-05-23T12:57+0300

2023 türkiye seçimleri

ümit özdağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1071439821.jpg?1684835840

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle: * Sayın Kılıçdaroğlu ile bir toplantı daha yapacağız. * Protokolde ilerleme var. Yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız.Sinan Oğan'ın kararı * Kendi tercihi, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sinan Oğan ile cehennemin kapılarının kapatmak için yola çıktık. Biz hâlâ cehennemin kapılarını kapatmaya çalışıyoruz.* Türkiye 'göçmenistan' olmasın diyorsanız; kızını, eşinizi, annenizi, torununuzu veya oğlunuzu caddeye, bakkala gönderirken sizin çocukluğunuzdaki gibi güven içinde gitmesini istiyorsanız sandığa gidin.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümit özdağ