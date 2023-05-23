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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız
Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ açıklamalarda bulundu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:48+0300
2023-05-23T12:57+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1071439821.jpg?1684835840
Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle: * Sayın Kılıçdaroğlu ile bir toplantı daha yapacağız. * Protokolde ilerleme var. Yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız.Sinan Oğan'ın kararı * Kendi tercihi, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sinan Oğan ile cehennemin kapılarının kapatmak için yola çıktık. Biz hâlâ cehennemin kapılarını kapatmaya çalışıyoruz.* Türkiye 'göçmenistan' olmasın diyorsanız; kızını, eşinizi, annenizi, torununuzu veya oğlunuzu caddeye, bakkala gönderirken sizin çocukluğunuzdaki gibi güven içinde gitmesini istiyorsanız sandığa gidin.
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ümit özdağ

Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız

12:48 23.05.2023 (güncellendi: 12:57 23.05.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ açıklamalarda bulundu.
Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Sayın Kılıçdaroğlu ile bir toplantı daha yapacağız.
* Protokolde ilerleme var. Yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız.

Sinan Oğan'ın kararı

* Kendi tercihi, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sinan Oğan ile cehennemin kapılarının kapatmak için yola çıktık. Biz hâlâ cehennemin kapılarını kapatmaya çalışıyoruz.
* Türkiye 'göçmenistan' olmasın diyorsanız; kızını, eşinizi, annenizi, torununuzu veya oğlunuzu caddeye, bakkala gönderirken sizin çocukluğunuzdaki gibi güven içinde gitmesini istiyorsanız sandığa gidin.
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