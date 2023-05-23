https://sputniknews.com.tr/20230523/umit-ozdag-aciklama-yapiyor-1071439821.html
Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız
Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ açıklamalarda bulundu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:48+0300
2023-05-23T12:48+0300
2023-05-23T12:57+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
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Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle: * Sayın Kılıçdaroğlu ile bir toplantı daha yapacağız. * Protokolde ilerleme var. Yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız.Sinan Oğan'ın kararı * Kendi tercihi, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sinan Oğan ile cehennemin kapılarının kapatmak için yola çıktık. Biz hâlâ cehennemin kapılarını kapatmaya çalışıyoruz.* Türkiye 'göçmenistan' olmasın diyorsanız; kızını, eşinizi, annenizi, torununuzu veya oğlunuzu caddeye, bakkala gönderirken sizin çocukluğunuzdaki gibi güven içinde gitmesini istiyorsanız sandığa gidin.
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ümit özdağ
Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız
12:48 23.05.2023 (güncellendi: 12:57 23.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ açıklamalarda bulundu.
Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Sayın Kılıçdaroğlu ile bir toplantı daha yapacağız.
* Protokolde ilerleme var. Yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacağız.
Sinan Oğan'ın kararı
* Kendi tercihi, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sinan Oğan ile cehennemin kapılarının kapatmak için yola çıktık. Biz hâlâ cehennemin kapılarını kapatmaya çalışıyoruz.
* Türkiye 'göçmenistan' olmasın diyorsanız; kızını, eşinizi, annenizi, torununuzu veya oğlunuzu caddeye, bakkala gönderirken sizin çocukluğunuzdaki gibi güven içinde gitmesini istiyorsanız sandığa gidin.