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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/tbmmde-bugun-14-milletvekili-kaydini-yaptirdi-1071469672.html
TBMM'de bugün 14 milletvekili kaydını yaptırdı
TBMM'de bugün 14 milletvekili kaydını yaptırdı
Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından kayıt işlemlerinin devam ettiği Meclis'te bugün 14 milletvekili kaydını yaptırdı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T19:44+0300
2023-05-23T19:44+0300
2023 türkiye seçimleri
milletvekili
kayıt
tbmm
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Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürdü.Bugün Meclis'e kayıt yaptırmak için gelen milletvekilleri arasında AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de yer aldı.Kayıt sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nazım Elmas, Türkiye'nin seçimlerde bir demokrasi sınavı verdiğini söyledi.Seçimlere katılım oranının yüksek olmasının önemine değinen Elmas, "28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde sandığa gidip oy kullanan demokrasi aşığı memleketimiz insanlarının 28 Mayıs'taki seçimde de aynı hassasiyetle sandığa gitmelerini bekliyoruz." dedi.Elmas, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istediklerini söyledi.İlyas Topsakal ise TBMM'de Türk milleti adına görev yapmanın her Türk vatandaşının onuruyla saklayacağı en değerli hatıra olduğunu ifade etti.Katıldığı televizyon programlarında Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin "yüzde 45-yüzde 55" tahminde bulunduğunu hatırlatan Topsakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yüksek bir oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini belirtti.Topsakal, "Cumhur İttifakı, Türk milleti adına Türk çocuklarını, gençlerini geleceğe hazırlayacak ve Türkiye, muasır medeniyetin en üzerindeki devletlerin mesafesine çıkacaktır. Atatürk bunu vasiyet etmişti. Cumhur İttifakı da bunu yapacaktır." ifadelerini kullandı.21'inci dönemde de MHP'den Çorum Milletvekili olarak görev yapan Vahit Kayrıcı da "Ülkemizin geleceği için mutlaka sayın Cumhurbaşkanımızı çok yüksek bir oyla seçip, Meclis'imizin çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ise ilk milletvekilliği olduğunu belirterek, yeni dönemin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, kayıt işlemini yapmak üzere eşi Mehmet Kılıç ve kızı Ayşe Begüm Kılıç ile geldi.Kayıt işlemi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, Nevşehir'in il olduktan sonra ilk kez bir kadın milletvekili çıkardığını belirterek, bunun haklı gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, kayıt işlemi için eşi Nazlı Diktaş ile Meclis'e geldi.Gökhan Diktaş'a rozetini eşi Nazlı Diktaş taktı. Sahada çalışmalarının yoğun devam ettiğini kaydeden Diktaş, "Bütün ülkemiz için 29 Mayıs sabahı inşallah hayırlı bir güne uyanmış olacağız" dedi.AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, dün mazbatasını aldığını, kaydını yaptıktan sonra seçim çalışmalarına devam etmek üzere Tekirdağ'a döneceklerini söyledi.Özcan, "Yemin merasimine kadar Ankara'dan biraz ayrı kalacağız ama sonra 'Ya Allah Bismillah' diyeceğiz. İnşallah memleketimiz için hayırlı, bereketli, güzel işler yapacağız" dedi.Özcan, kayıt işlemlerini yaptırmaya eşi Güniz Özcan, kızları Elif Naz ve Serra ile geldi. Özcan'a rozetini eşi Güniz Özcan taktı.MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise kayıt işlemlerini yaptırmaya oğlu Işıkhan Özdemir ile geldi.Meclis'te bugün 14 milletvekilinin kayıt yaptırması ile kayıt yaptıran milletvekili sayısı 18 oldu.
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milletvekili, kayıt, tbmm
milletvekili, kayıt, tbmm

TBMM'de bugün 14 milletvekili kaydını yaptırdı

19:44 23.05.2023
© AAMilletvekilleri kayıt masaları
Milletvekilleri kayıt masaları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından kayıt işlemlerinin devam ettiği Meclis'te bugün 14 milletvekili kaydını yaptırdı.
Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürdü.
Bugün Meclis'e kayıt yaptırmak için gelen milletvekilleri arasında AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de yer aldı.
Kayıt sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nazım Elmas, Türkiye'nin seçimlerde bir demokrasi sınavı verdiğini söyledi.
Seçimlere katılım oranının yüksek olmasının önemine değinen Elmas, "28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde sandığa gidip oy kullanan demokrasi aşığı memleketimiz insanlarının 28 Mayıs'taki seçimde de aynı hassasiyetle sandığa gitmelerini bekliyoruz." dedi.
Elmas, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istediklerini söyledi.
İlyas Topsakal ise TBMM'de Türk milleti adına görev yapmanın her Türk vatandaşının onuruyla saklayacağı en değerli hatıra olduğunu ifade etti.
Katıldığı televizyon programlarında Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin "yüzde 45-yüzde 55" tahminde bulunduğunu hatırlatan Topsakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yüksek bir oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini belirtti.
Topsakal, "Cumhur İttifakı, Türk milleti adına Türk çocuklarını, gençlerini geleceğe hazırlayacak ve Türkiye, muasır medeniyetin en üzerindeki devletlerin mesafesine çıkacaktır. Atatürk bunu vasiyet etmişti. Cumhur İttifakı da bunu yapacaktır." ifadelerini kullandı.
21'inci dönemde de MHP'den Çorum Milletvekili olarak görev yapan Vahit Kayrıcı da "Ülkemizin geleceği için mutlaka sayın Cumhurbaşkanımızı çok yüksek bir oyla seçip, Meclis'imizin çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ise ilk milletvekilliği olduğunu belirterek, yeni dönemin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, kayıt işlemini yapmak üzere eşi Mehmet Kılıç ve kızı Ayşe Begüm Kılıç ile geldi.
Kayıt işlemi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, Nevşehir'in il olduktan sonra ilk kez bir kadın milletvekili çıkardığını belirterek, bunun haklı gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, kayıt işlemi için eşi Nazlı Diktaş ile Meclis'e geldi.
Gökhan Diktaş'a rozetini eşi Nazlı Diktaş taktı. Sahada çalışmalarının yoğun devam ettiğini kaydeden Diktaş, "Bütün ülkemiz için 29 Mayıs sabahı inşallah hayırlı bir güne uyanmış olacağız" dedi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, dün mazbatasını aldığını, kaydını yaptıktan sonra seçim çalışmalarına devam etmek üzere Tekirdağ'a döneceklerini söyledi.
Özcan, "Yemin merasimine kadar Ankara'dan biraz ayrı kalacağız ama sonra 'Ya Allah Bismillah' diyeceğiz. İnşallah memleketimiz için hayırlı, bereketli, güzel işler yapacağız" dedi.
Özcan, kayıt işlemlerini yaptırmaya eşi Güniz Özcan, kızları Elif Naz ve Serra ile geldi. Özcan'a rozetini eşi Güniz Özcan taktı.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise kayıt işlemlerini yaptırmaya oğlu Işıkhan Özdemir ile geldi.
Meclis'te bugün 14 milletvekilinin kayıt yaptırması ile kayıt yaptıran milletvekili sayısı 18 oldu.
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