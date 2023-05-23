https://sputniknews.com.tr/20230523/taylandda-8-koalisyon-ortagi-politika-ve-yol-haritalarini-iceren-bir-anlasma-imzaladi-1071424720.html

Tayland'da 8 koalisyon ortağı politika ve yol haritalarını içeren bir anlaşma imzaladı

Tayland'da 8 koalisyon ortağı politika ve yol haritalarını içeren bir anlaşma imzaladı

Tayland'da 14 Mayıs'taki genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmak için oluşturulan koalisyonun 8 ortağı politika ve yol haritalarını içeren bir anlaşmaya... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T04:35+0300

2023-05-23T04:35+0300

2023-05-23T04:35+0300

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Bangkok Post'un haberine göre, seçimde en yüksek oyu alan ancak tek başına hükümet kuracak yeterliliğe ulaşamayan İleri Hareket Partisi'nin (MFP) lideri Pita Limjaroenrat ve koalisyon hükümetindeki ortakları olan 7 partinin lideri başkent Bangkok'ta bir araya geldi.Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, MFP öncülüğünde kurulacak koalisyon hükümetinin politikalarını ve yol haritasını içeren 23 maddelik bir anlaşma imzaladı.Anayasanın yeniden yazılması dahil demokrasinin inşası, ülkenin güneyindeki bölgelerde sürdürülebilir barışın sağlanması, hukuk siteminde reform gibi konular da maddeler arasında yer alıyor.Bu arada anlaşmada, monarşinin 'dokunulmaz konumunun' vurgulanması dikkati çekti.MFP seçimlerde, monarşi ve ordu karşıtı reformist kampanyasıyla temsilciler meclisinde genel seçim ve nispi temsil ile birlikte 151 koltuğu kazanarak birinci parti olmuştu.Eski Başbakan Taksin Şinawatra'nın kızı Paetongtarn Şinawatra'nın başında olduğu Taylandlılar İçin Partisi (PTP) ise yine genel seçim ve nispi temsil sonucunda 141 koltukla Temsilciler Meclisi'ndeki en güçlü ikinci parti konumunda bulunuyor.Tayland genel seçimleri66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmişti.500 kişilik Temsilciler Meclisi'nin 400 üyesi her bir seçim bölgesinde oy çokluğu, diğer 100 üye ise ayrı bir oylamayla belirleniyor. Cunta tarafından atanan askerlerden oluşan 250 üyeli Senato ve 500 üyeli Temsilciler Meclisi, ortak oturumla başbakanı seçecek.Ülkedeki en büyük iki partinin şu anda 292 temsilcisi bulunuyor. Fakat yeni hükümeti kurmak için Temsilciler Meclisi ve Senato'dan toplamda 376 üyenin desteği gerekiyor. Askeri cunta tarafından atanan Senato'nun destek vermemesi durumunda, kurulacak yeni hükümetin 500 kişilik temsilciler meclisinin yüzde 75'inin desteğini alması icap ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230514/taylandda-genel-secim-sonuclari-cuntacilara-fark-atan-iki-muhalefet-partisinden-koalisyon-sinyali-1071083858.html

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