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https://sputniknews.com.tr/20230523/tarih-verildi-kirada-zam-sinirinin-suresi-doluyor-1071439310.html
Tarih verildi: Kirada zam sınırının süresi doluyor
Tarih verildi: Kirada zam sınırının süresi doluyor
Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz’da sona eriyor. Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:46+0300
2023-05-23T12:46+0300
ekonomi
kira
arabulucu
zam
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İstanbul'da ve birçok kentte artan fiyatlar nedeniyle yüzde 25 kira sınırlandırılması getirildi. Ancak geçen yılın Haziran ayında yürürlüğe giren düzenlemenin süresi doluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamanın 1 sene daha uzatılacağını açıklamıştı. Düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar devam edecek. NTV'nin haberine göre, bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor. 5 yılı dolduran sözleşmeler için dava açma hakkıGayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 1 Temmuz'a kadar kira tespit davaları her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkının olduğunu dile getirdi. Kiraz, "1 Temmuz'dan önce veya 1 Temmuz'dan sonra beşinci yılını dolduran tüm mal sahipleri eğer kiracılarıyla anlaşamamışlar ise kira tespit davasını açma hakkına sahiptirler" dedi. Arabulucu zorunluluğuDevam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi de getiriliyor. Kiraz, sulh ceza mahkemelerinin artık kitlenmiş durumda olduğunu dile getirirken hiçbir davanın ilerleyemediğinden bahsetti. Kiraz, "1 Eylül 2023'te kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda ve sonra dava açılmak zorunda" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230522/kirada-yeni-donem-yuzde-25-siniri-surecek-mi-tespit-davasini-kimler-acabilir-1071376594.html
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kira, arabulucu, zam
kira, arabulucu, zam

Tarih verildi: Kirada zam sınırının süresi doluyor

12:46 23.05.2023
Kira
Kira - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz’da sona eriyor. Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor.
İstanbul'da ve birçok kentte artan fiyatlar nedeniyle yüzde 25 kira sınırlandırılması getirildi. Ancak geçen yılın Haziran ayında yürürlüğe giren düzenlemenin süresi doluyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamanın 1 sene daha uzatılacağını açıklamıştı. Düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar devam edecek.
NTV'nin haberine göre, bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor.

5 yılı dolduran sözleşmeler için dava açma hakkı

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 1 Temmuz'a kadar kira tespit davaları her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkının olduğunu dile getirdi. Kiraz, "1 Temmuz'dan önce veya 1 Temmuz'dan sonra beşinci yılını dolduran tüm mal sahipleri eğer kiracılarıyla anlaşamamışlar ise kira tespit davasını açma hakkına sahiptirler" dedi.

Arabulucu zorunluluğu

Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi de getiriliyor. Kiraz, sulh ceza mahkemelerinin artık kitlenmiş durumda olduğunu dile getirirken hiçbir davanın ilerleyemediğinden bahsetti. Kiraz, "1 Eylül 2023'te kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda ve sonra dava açılmak zorunda" dedi.
Öğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
EKONOMİ
Kirada yeni dönem: Yüzde 25 sınırı sürecek mi, tespit davasını kimler açabilir?
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