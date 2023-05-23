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Sudan'da bir haftalık ateşkes yürürlüğe girdi
Sudan'da bir haftalık ateşkes yürürlüğe girdi
Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) nisan ortasından beri çatıştığı Sudan'da bir haftalık ateşkes yürürlüğe girdi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T00:09+0300
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Taraflar, başkent Hartum'un çeşitli semtlerinde ateşkese saatler kala ağır ve hafif silahlarla çatıştı. Çatışmaların diğer merkezlerinden başkentin komşuları Bahri ve Umdurman kentlerinde ise ateşkes öncesi son gün sükunet hakim oldu.Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğuyla iki tarafın temsilcilerinin katılımıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanan ateşkes anlaşması, yerel saatle 21.45'te yürürlüğe girdi.Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edildi.Başkent Hartum'daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.Sudan Doktorlar Sendikası, başkent Hartum ve diğer kentlerde 15 Nisan'dan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 863 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 531 kişinin yaralandığını açıkladı.Kısa vadeli ateşkesTaraflar, uluslararası toplumun aracılık etmesiyle 20 Mayıs'ta, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'da çatışan ordu ile HDK arasındaki krizi çözmek için Cidde şehrinde yapılan görüşmelerin süreceğini bildirmişti.Sudan'ın tamamında uygulanacak 'acil insani yardımların ulaştırılması ve temel hizmetlerin sağlanmasının' hedeflendiği kısa vadeli ateşkes anlaşması, tarafların Cidde Bildirgesi'nde insani yükümlülüklerle ilgili taahhütlere uymasını kapsıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230521/arap-basini-sudanda-catisan-taraflar-arasinda-bir-haftalik-ateskes-anlasmasi-imzalandi-1071356975.html
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sudan, çatışma, ateşkes
sudan, çatışma, ateşkes

Sudan'da bir haftalık ateşkes yürürlüğe girdi

00:09 23.05.2023
© AFP 2023Sudan'da çatışmalar
Sudan'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023
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Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) nisan ortasından beri çatıştığı Sudan'da bir haftalık ateşkes yürürlüğe girdi.
Taraflar, başkent Hartum'un çeşitli semtlerinde ateşkese saatler kala ağır ve hafif silahlarla çatıştı. Çatışmaların diğer merkezlerinden başkentin komşuları Bahri ve Umdurman kentlerinde ise ateşkes öncesi son gün sükunet hakim oldu.
Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğuyla iki tarafın temsilcilerinin katılımıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanan ateşkes anlaşması, yerel saatle 21.45'te yürürlüğe girdi.
Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edildi.
Başkent Hartum'daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.
Sudan Doktorlar Sendikası, başkent Hartum ve diğer kentlerde 15 Nisan'dan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 863 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 531 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kısa vadeli ateşkes

Taraflar, uluslararası toplumun aracılık etmesiyle 20 Mayıs'ta, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.
Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'da çatışan ordu ile HDK arasındaki krizi çözmek için Cidde şehrinde yapılan görüşmelerin süreceğini bildirmişti.
Sudan'ın tamamında uygulanacak 'acil insani yardımların ulaştırılması ve temel hizmetlerin sağlanmasının' hedeflendiği kısa vadeli ateşkes anlaşması, tarafların Cidde Bildirgesi'nde insani yükümlülüklerle ilgili taahhütlere uymasını kapsıyor.
Sudan çatışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
DÜNYA
Arap basını: Sudan'da çatışan taraflar arasında bir haftalık ateşkes anlaşması imzalandı
21 Mayıs, 00:38
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