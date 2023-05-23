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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/sevilay-yilman-mac-sifir-sifir-basliyor-herkes-inancini-ozguvenini-kusanacak-ve-sandiga-gidecek-1071479361.html
Sevilay Yılman: Maç sıfır-sıfır başlıyor, herkes inancını, özgüvenini kuşanacak ve sandığa gidecek
Sevilay Yılman: Maç sıfır-sıfır başlıyor, herkes inancını, özgüvenini kuşanacak ve sandığa gidecek
Gazeteci Sevilay Yılman, seçimlerin ikinci turuna ilişkin "Maç sıfır-sıfır başlıyor. Herkes inancını, imanını, özgüvenini kuşanacak ve sandığa gidecek. Muhalif... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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akşam postasi
seçim
kemal kılıçdaroğlu
ikinci tur
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Gazeteci Sevilay Yılman, seçimlerin ikinci turuna yönelik izlenimlerini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.'Muhalif seçmen çok çabuk demoralize oluyor ama yanlış'Yılman, "Maç sıfır-sıfır başlıyor. Herkes inancını, imanını, özgüvenini kuşanacak ve sandığa gidecek. Muhalif seçmen çok çabuk demoralize oluyor, çok çabuk yıkılıyor ama yanlış. Karşı tarafın bu endişesini görmeleri gerekiyor. Kılıçdaroğlu’na oy verecek değişimi isteyen seçmen derhal ayağa kalkmalı ve sandığa gitmemiş etrafındaki herkesi sandığa taşımalı. Eğer sandığa gidilirse inanıyorum ki 28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu’nun zaferiyle sonuçlanır. Bunu inanarak söylüyorum" dedi.'8 milyon vatandaş sandığa gitmedi'Cumhur İttifakı tarafının panik ve endişe halinde olduğunu ve Avrupa'da bile 'kendi seçmenlerini sandığa taşımak için uğraştıklarını' kaydeden Yılman, "Yılmayın ve umutsuzluğa kapılmayın. İki taraf da ikinci bir maça çıkacak. Zor bir maç olacak. İlk seçimde 1 milyondan fazla geçersiz oy vardı ve seçimin ikinci turunda öyle bir şey olmayacak. Kim geçersiz oy kullandıysa o oylar geri gelecek. 8 milyon vatandaş sandığa gitmedi, bu insanların büyük kısmının özellikle gençler olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.Yılman, "Kemal Bey'in adaylığına Mansur Yavaş’ı veya Ekrem İmamoğlu’nu göstermedi diye küsüp sandığa gitmeyen gençler olduğunu biliyorum ve bu sefer onlar sandığa gidecek. Astrolojiye ben inanıyorum. Astroloji 28 Mayıs’ta değişimden ve Kılıçdaroğlu’ndan yana" diye ekledi.
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seçim, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur, radyo
seçim, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur, radyo

Sevilay Yılman: Maç sıfır-sıfır başlıyor, herkes inancını, özgüvenini kuşanacak ve sandığa gidecek

23:11 23.05.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Gazeteci Sevilay Yılman, seçimlerin ikinci turuna ilişkin "Maç sıfır-sıfır başlıyor. Herkes inancını, imanını, özgüvenini kuşanacak ve sandığa gidecek. Muhalif seçmen çok çabuk demoralize oluyor, çok çabuk yıkılıyor ama yanlış" yorumunu yaptı.
Gazeteci Sevilay Yılman, seçimlerin ikinci turuna yönelik izlenimlerini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.

'Muhalif seçmen çok çabuk demoralize oluyor ama yanlış'

Yılman, "Maç sıfır-sıfır başlıyor. Herkes inancını, imanını, özgüvenini kuşanacak ve sandığa gidecek. Muhalif seçmen çok çabuk demoralize oluyor, çok çabuk yıkılıyor ama yanlış. Karşı tarafın bu endişesini görmeleri gerekiyor. Kılıçdaroğlu’na oy verecek değişimi isteyen seçmen derhal ayağa kalkmalı ve sandığa gitmemiş etrafındaki herkesi sandığa taşımalı. Eğer sandığa gidilirse inanıyorum ki 28 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu’nun zaferiyle sonuçlanır. Bunu inanarak söylüyorum" dedi.

'8 milyon vatandaş sandığa gitmedi'

Cumhur İttifakı tarafının panik ve endişe halinde olduğunu ve Avrupa'da bile 'kendi seçmenlerini sandığa taşımak için uğraştıklarını' kaydeden Yılman, "Yılmayın ve umutsuzluğa kapılmayın. İki taraf da ikinci bir maça çıkacak. Zor bir maç olacak. İlk seçimde 1 milyondan fazla geçersiz oy vardı ve seçimin ikinci turunda öyle bir şey olmayacak. Kim geçersiz oy kullandıysa o oylar geri gelecek. 8 milyon vatandaş sandığa gitmedi, bu insanların büyük kısmının özellikle gençler olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.
Yılman, "Kemal Bey'in adaylığına Mansur Yavaş’ı veya Ekrem İmamoğlu’nu göstermedi diye küsüp sandığa gitmeyen gençler olduğunu biliyorum ve bu sefer onlar sandığa gidecek. Astrolojiye ben inanıyorum. Astroloji 28 Mayıs’ta değişimden ve Kılıçdaroğlu’ndan yana" diye ekledi.
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