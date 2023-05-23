https://sputniknews.com.tr/20230523/sahte-dolarla-kravat-satin-alan-saniga-hapis-cezasi-1071459290.html

Sahte dolarla kravat satın alan sanığa hapis cezası

Sahte dolarla kravat satın alan sanığa hapis cezası

Kayseri'de bir iş yerinden sahte dolar ile kravat satın alan sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T16:50+0300

2023-05-23T16:50+0300

2023-05-23T16:50+0300

kayseri

mahkeme

dava

sahte para

hapis cezası

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3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.C. ve müşteki Ö.T. hazır bulundu.Sanık savunmasında, birinden aldığı 100 doların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.Müşteki Ö.T. ise bozdurmak için döviz bürosuna gittiğinde paranın sahte olduğunu öğrendiğini söyledi.Ö.T, 1450 lira zararının giderilmediğini belirterek, kravat sattığı sanıktan şikayetçi olmadığını kaydetti.Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 'parada sahtecilik' suçundan cezalandırılmasını istedi.Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.C, suçlamayı reddetti.Müştekiye teşekkür eden ve borcunu ödeyeceğini dile getiren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık M.C'ye 'parada sahtecilik' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.

https://sputniknews.com.tr/20220717/sahte-zannettigi-para-hatali-baski-cikti-koleksiyoncular-pesine-dustu--1058793717.html

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kayseri, mahkeme, dava, sahte para, hapis cezası