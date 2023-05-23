Sahte dolarla kravat satın alan sanığa hapis cezası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çizgi Roman Yarışması şampiyonu Hayali: Yapay zekayı kullanıyoruz
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Sandığa 6 gün kala Türkiye
18:33
0 dk
Z RAPORU
Sinan Oğan'ın kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği seçmende ne etki yapar?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
https://sputniknews.com.tr/20230523/sahte-dolarla-kravat-satin-alan-saniga-hapis-cezasi-1071459290.html
Sahte dolarla kravat satın alan sanığa hapis cezası
Sahte dolarla kravat satın alan sanığa hapis cezası
Kayseri'de bir iş yerinden sahte dolar ile kravat satın alan sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T16:50+0300
2023-05-23T16:50+0300
kayseri
mahkeme
dava
sahte para
hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070900311_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_149b4bda313ab7407da5a4b89f06de11.jpg
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.C. ve müşteki Ö.T. hazır bulundu.Sanık savunmasında, birinden aldığı 100 doların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.Müşteki Ö.T. ise bozdurmak için döviz bürosuna gittiğinde paranın sahte olduğunu öğrendiğini söyledi.Ö.T, 1450 lira zararının giderilmediğini belirterek, kravat sattığı sanıktan şikayetçi olmadığını kaydetti.Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 'parada sahtecilik' suçundan cezalandırılmasını istedi.Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.C, suçlamayı reddetti.Müştekiye teşekkür eden ve borcunu ödeyeceğini dile getiren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık M.C'ye 'parada sahtecilik' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20220717/sahte-zannettigi-para-hatali-baski-cikti-koleksiyoncular-pesine-dustu--1058793717.html
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070900311_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_546514b248c2a6461db626abbcda8ccd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayseri, mahkeme, dava, sahte para, hapis cezası
kayseri, mahkeme, dava, sahte para, hapis cezası

Sahte dolarla kravat satın alan sanığa hapis cezası

16:50 23.05.2023
© AP Photo / Elise AmendolaDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Elise Amendola
Abone olTelegram
Kayseri'de bir iş yerinden sahte dolar ile kravat satın alan sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.C. ve müşteki Ö.T. hazır bulundu.
Sanık savunmasında, birinden aldığı 100 doların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Müşteki Ö.T. ise bozdurmak için döviz bürosuna gittiğinde paranın sahte olduğunu öğrendiğini söyledi.
Ö.T, 1450 lira zararının giderilmediğini belirterek, kravat sattığı sanıktan şikayetçi olmadığını kaydetti.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 'parada sahtecilik' suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.C, suçlamayı reddetti.
Müştekiye teşekkür eden ve borcunu ödeyeceğini dile getiren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık M.C'ye 'parada sahtecilik' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.
Sahte zannettiği para hatalı baskı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
TÜRKİYE
Sahte zannettiği para hatalı baskı çıktı: Koleksiyoncular peşine düştü
17 Temmuz 2022, 03:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала