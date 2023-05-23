https://sputniknews.com.tr/20230523/sahte-dolarla-kravat-satin-alan-saniga-hapis-cezasi-1071459290.html
Sahte dolarla kravat satın alan sanığa hapis cezası
Sahte dolarla kravat satın alan sanığa hapis cezası
Kayseri'de bir iş yerinden sahte dolar ile kravat satın alan sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T16:50+0300
2023-05-23T16:50+0300
2023-05-23T16:50+0300
kayseri
mahkeme
dava
sahte para
hapis cezası
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3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.C. ve müşteki Ö.T. hazır bulundu.Sanık savunmasında, birinden aldığı 100 doların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.Müşteki Ö.T. ise bozdurmak için döviz bürosuna gittiğinde paranın sahte olduğunu öğrendiğini söyledi.Ö.T, 1450 lira zararının giderilmediğini belirterek, kravat sattığı sanıktan şikayetçi olmadığını kaydetti.Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 'parada sahtecilik' suçundan cezalandırılmasını istedi.Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.C, suçlamayı reddetti.Müştekiye teşekkür eden ve borcunu ödeyeceğini dile getiren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık M.C'ye 'parada sahtecilik' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20220717/sahte-zannettigi-para-hatali-baski-cikti-koleksiyoncular-pesine-dustu--1058793717.html
kayseri
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kayseri, mahkeme, dava, sahte para, hapis cezası
kayseri, mahkeme, dava, sahte para, hapis cezası
Sahte dolarla kravat satın alan sanığa hapis cezası
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Kayseri'de bir iş yerinden sahte dolar ile kravat satın alan sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.C. ve müşteki Ö.T. hazır bulundu.
Sanık savunmasında, birinden aldığı 100 doların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.
Müşteki Ö.T. ise bozdurmak için döviz bürosuna gittiğinde paranın sahte olduğunu öğrendiğini söyledi.
Ö.T, 1450 lira zararının giderilmediğini belirterek, kravat sattığı sanıktan şikayetçi olmadığını kaydetti.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 'parada sahtecilik' suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.C, suçlamayı reddetti.
Müştekiye teşekkür eden ve borcunu ödeyeceğini dile getiren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık M.C'ye 'parada sahtecilik' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.