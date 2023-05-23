https://sputniknews.com.tr/20230523/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-belgorod-bolgesinde-saldiran-bir-insansiz-hava-araci-dusuruldu-1071434616.html

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde saldıran bir insansız hava aracı düşürüldü

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde saldıran bir insansız hava aracı düşürüldü

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemlerinin bir insansız hava aracını düşürdükleri belirtildi. İnsansız hava aracının... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T11:50+0300

2023-05-23T11:50+0300

2023-05-23T11:50+0300

ukrayna krizi

belgorod

ukrayna

rusya

silahlı saldırı

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod’da bu sabah hava savunma sistemlerinin bir insansız hava aracını düşürdüğünü kaydetti ve “Şu anki bilgilerimize göre yaşananlar yüzünden zarar gören kimse yok. İlgili birimler insansız hava aracının düşürülmesinin neye sebep olduğunun incelemesini yapıyorlar” diye ekledi.Belgorod bölgesine gece de insansız hava araçları ile saldırı düzenlenmişti. İnsansız hava araçlarının, dün Ukraynalı bir sabotaj grubunun sızdığı Grayvoron kentinde gece saatlerinde iki eve saldırı düzenlediği kaydedildi. Borisovka köyündeyse bir insansız hava aracı yerel idare binasına bombayla saldırdı.Bununla beraber Belgorod valisi Gladkov, dün bölgeye sızan sabotajcılara karşı operasyonların bu sabah da sürdüğünü kaydetti. Ayrıca, sabotajcı gruba karşı sürdürülen operasyonlar sebebiyle Belgorod’da ‘terörle mücadele rejimi’ ilan edildi. Bu, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri ilk defa uygulanan alınan bir rejimRusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatmasından beri sınırdaki Belgorod bölgesine birçok defa saldırı düzenlendi.Bunun yanında Belgorod’a yönelik sabotaj saldırılarını Ukrayna’daki Rusya karşıtı bir grup üstlendi. Kiev ise saldırıyla bir ilişkisi olmadığını savundu.

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belgorod, ukrayna, rusya, silahlı saldırı