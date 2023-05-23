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Rusya Tarım Bakanlığı'nın kararname taslağı hazır: Türk domatesinde kota resmen 500 bin tona çıkıyor
Rusya Tarım Bakanlığı'nın kararname taslağı hazır: Türk domatesinde kota resmen 500 bin tona çıkıyor
Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatında uygulanan mevcut kotanın 150 bin ton artırılarak 500 bin tona çıkarılmasını öngören kararname taslağını... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T19:29+0300
2023-05-23T19:29+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan sonundaki telefon görüşmesinde aldıkları, Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatında kotanın 350 bin tondan 500 bin tona çıkarılmasını öngören kararın resmileşmesi için yeni bir adım atıldı.Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı internet sitesinde yer verilen bilgiye göre Rusya Tarım Bakanlığı, 350 bin ton olan mevcut kotanın 500 bin tona çıkarılmasını öngören kararname taslağı üzerindeki çalışmalarını tamamladı.Türkiye'den çeşitli gıda ürünlerinin ithalatının yasaklanmasına ilişkin 30 Kasım 2015 tarihli kararnamede değişiklik yapılmasını öngören taslakta, Türk domatesinin Rusya'ya ithalatında izin verilen kotanın 500 bin ton olarak belirlenmesi önerildi.Kasım 2015'te Rus Su-24 savaş uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den çeşitli ürünlerin ithalatına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmış ve kotayı kademeli olarak artırmıştı.
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rusya, türkiye, domates

Rusya Tarım Bakanlığı'nın kararname taslağı hazır: Türk domatesinde kota resmen 500 bin tona çıkıyor

19:29 23.05.2023
© AADomates
Domates - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatında uygulanan mevcut kotanın 150 bin ton artırılarak 500 bin tona çıkarılmasını öngören kararname taslağını hazırladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan sonundaki telefon görüşmesinde aldıkları, Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatında kotanın 350 bin tondan 500 bin tona çıkarılmasını öngören kararın resmileşmesi için yeni bir adım atıldı.

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı internet sitesinde yer verilen bilgiye göre Rusya Tarım Bakanlığı, 350 bin ton olan mevcut kotanın 500 bin tona çıkarılmasını öngören kararname taslağı üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Türkiye'den çeşitli gıda ürünlerinin ithalatının yasaklanmasına ilişkin 30 Kasım 2015 tarihli kararnamede değişiklik yapılmasını öngören taslakta, Türk domatesinin Rusya'ya ithalatında izin verilen kotanın 500 bin ton olarak belirlenmesi önerildi.

Kasım 2015'te Rus Su-24 savaş uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den çeşitli ürünlerin ithalatına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmış ve kotayı kademeli olarak artırmıştı.
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