https://sputniknews.com.tr/20230523/rusya-basbakani-misustin-devlet-baskani-si-ve-rus-is-insanlariyla-gorusecegi-cinde-1071435398.html

Rusya Başbakanı Mişustin, Devlet Başkanı Şi ve Rus iş insanlarıyla görüşeceği Çin'de

Rusya Başbakanı Mişustin, Devlet Başkanı Şi ve Rus iş insanlarıyla görüşeceği Çin'de

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelip Rusya-Çin İş Forumu’na katılmak için Çin’e gitti. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T11:55+0300

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mihail mişustin

görüşme

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Rusya Başbakanı Mişustin, Çin’in Şanghay kentine bir ziyaret gerçekleştiriyor. Mişustin’in burada Rusya-Çin İş Forumu’na katılması, bir petrokimya araştırma enstitüsünü ziyaret etmesi ve Rus iş çevreleriyle buluşması planlanıyor.Daha sonra Mişustin, başkent Pekin’e gidip burada Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelmesi bekleniyor.Rusya ve Çin, son yıllarda ekonomik işbirliği ve diplomatik temaslarını artırdı. Ülkelerin stratejik ortaklığı, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon sürdürdüğü dönemde de güçlendi. Nitekim Mişustin’in Çin ziyareti sırasında da iki ülke arasında bir dizi yeni işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.Çin daha önce Ukrayna krizini sonlandırabileceğini söylediği bir barış planı sunmuştu. Rusya söz konusu girişimi ‘memnuniyetle karşılasa’ da plan üstünde, tarafları bir araya getiren bir tartışma şimdiye dek yürütülmüş değil.

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çin, rusya, mihail mişustin, görüşme