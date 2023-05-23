https://sputniknews.com.tr/20230523/rusya-basbakani-misustin-devlet-baskani-si-ve-rus-is-insanlariyla-gorusecegi-cinde-1071435398.html
Rusya Başbakanı Mişustin, Devlet Başkanı Şi ve Rus iş insanlarıyla görüşeceği Çin'de
Rusya Başbakanı Mişustin, Devlet Başkanı Şi ve Rus iş insanlarıyla görüşeceği Çin'de
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelip Rusya-Çin İş Forumu’na katılmak için Çin’e gitti. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T11:55+0300
2023-05-23T11:55+0300
2023-05-23T11:55+0300
dünya
çin
rusya
mihail mişustin
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071435113_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_e17419a19a48814599d468ab43cd9a82.jpg
Rusya Başbakanı Mişustin, Çin’in Şanghay kentine bir ziyaret gerçekleştiriyor. Mişustin’in burada Rusya-Çin İş Forumu’na katılması, bir petrokimya araştırma enstitüsünü ziyaret etmesi ve Rus iş çevreleriyle buluşması planlanıyor.Daha sonra Mişustin, başkent Pekin’e gidip burada Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelmesi bekleniyor.Rusya ve Çin, son yıllarda ekonomik işbirliği ve diplomatik temaslarını artırdı. Ülkelerin stratejik ortaklığı, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon sürdürdüğü dönemde de güçlendi. Nitekim Mişustin’in Çin ziyareti sırasında da iki ülke arasında bir dizi yeni işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.Çin daha önce Ukrayna krizini sonlandırabileceğini söylediği bir barış planı sunmuştu. Rusya söz konusu girişimi ‘memnuniyetle karşılasa’ da plan üstünde, tarafları bir araya getiren bir tartışma şimdiye dek yürütülmüş değil.
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071435113_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcdafcdb85d946894ec40d65a79b8ae9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, rusya, mihail mişustin, görüşme
çin, rusya, mihail mişustin, görüşme
Rusya Başbakanı Mişustin, Devlet Başkanı Şi ve Rus iş insanlarıyla görüşeceği Çin'de
Abone ol
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelip Rusya-Çin İş Forumu’na katılmak için Çin’e gitti.
Rusya Başbakanı Mişustin, Çin’in Şanghay kentine bir ziyaret gerçekleştiriyor. Mişustin’in burada Rusya-Çin İş Forumu’na katılması, bir petrokimya araştırma enstitüsünü ziyaret etmesi ve Rus iş çevreleriyle buluşması planlanıyor.
Daha sonra Mişustin, başkent Pekin’e gidip burada Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Rusya ve Çin, son yıllarda ekonomik işbirliği ve diplomatik temaslarını artırdı. Ülkelerin stratejik ortaklığı, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon sürdürdüğü dönemde de güçlendi. Nitekim Mişustin’in Çin ziyareti sırasında da iki ülke arasında bir dizi yeni işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.
Çin daha önce Ukrayna krizini sonlandırabileceğini söylediği bir barış planı sunmuştu. Rusya söz konusu girişimi ‘memnuniyetle karşılasa’ da plan üstünde, tarafları bir araya getiren bir tartışma şimdiye dek yürütülmüş değil.