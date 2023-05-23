https://sputniknews.com.tr/20230523/rus-silahli-kuvvetleri-belgorod-bolgesine-saldiran-70in-uzerinde-sabotajciyi-etkisiz-hale-getirdi-1071450653.html
Rus Silahlı Kuvvetleri, Belgorod bölgesine saldıran 70’in üzerinde sabotajcıyı etkisiz hale getirdi
Rus Silahlı Kuvvetleri, Belgorod bölgesine saldıran 70’in üzerinde sabotajcıyı etkisiz hale getirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerin Belgorod bölgesine sızan Ukraynalı aşırı milliyetçileri etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T14:48+0300
2023-05-23T14:48+0300
2023-05-23T14:57+0300
ukrayna krizi
rusya
belgorod
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Belgorod bölgesine sızarak saldıran Ukraynalı aşırı milliyetçileri etkisiz hale getirdi.Açıklamada, “Artyomovsk kentinde yenilgiye uğrayan Kiev rejimi sivil halka karşı terör eylemleri uygulamasına geçti. 22 Mayıs tarihinde, Kozinka uluslararası geçiş kontrol noktasına ve Belgorod bölgesinin Grayvoron ilçesindeki diğer birçok sivil tesise yönelik yoğun bombardıman sonrasında Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumun bir birliği Rusya'ya girdi” ifadelerine yer verildi.Başlatılan antiterör harekatı kapsamında Batı Askeri Bölgesinin hava ve topçu kuvvetleri ile sınır muhafaza birliklerinin aşırı milliyetçileri abluka altına alarak bozguna uğrattığına dikkat çekilen açıklamada, kalan militanların Ukrayna’ya geri püskürtüldüğü ve tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar ateşe devam edildiği vurgulandı.Bakanlığın verilerine göre toplamda 70’in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi, dört zırhlı muharebe aracı ve beş pikap imha edildi.
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rusya, belgorod
Rus Silahlı Kuvvetleri, Belgorod bölgesine saldıran 70’in üzerinde sabotajcıyı etkisiz hale getirdi
14:48 23.05.2023 (güncellendi: 14:57 23.05.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerin Belgorod bölgesine sızan Ukraynalı aşırı milliyetçileri etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Belgorod bölgesine sızarak saldıran Ukraynalı aşırı milliyetçileri etkisiz hale getirdi.
Açıklamada, “Artyomovsk kentinde yenilgiye uğrayan Kiev rejimi sivil halka karşı terör eylemleri uygulamasına geçti. 22 Mayıs tarihinde, Kozinka uluslararası geçiş kontrol noktasına ve Belgorod bölgesinin Grayvoron ilçesindeki diğer birçok sivil tesise yönelik yoğun bombardıman sonrasında Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumun bir birliği Rusya'ya girdi” ifadelerine yer verildi.
Başlatılan antiterör harekatı kapsamında Batı Askeri Bölgesinin hava ve topçu kuvvetleri ile sınır muhafaza birliklerinin aşırı milliyetçileri abluka altına alarak bozguna uğrattığına dikkat çekilen açıklamada, kalan militanların Ukrayna’ya geri püskürtüldüğü ve tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar ateşe devam edildiği vurgulandı.
Bakanlığın verilerine göre toplamda 70’in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi, dört zırhlı muharebe aracı ve beş pikap imha edildi.