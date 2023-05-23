https://sputniknews.com.tr/20230523/rus-iklim-bilimci-kuresel-sicaklik-artisi-durumunda-rusyanin-baskenti-sibiryaya-tasinabilir-1071475743.html

Rus iklim bilimci: Küresel sıcaklık artışı durumunda Rusya'nın başkenti Sibirya'ya taşınabilir

Rus iklim bilimci: Küresel sıcaklık artışı durumunda Rusya'nın başkenti Sibirya'ya taşınabilir

Rus iklim bilimci Aleksey Kokorin, küresel ortalama yıllık sıcaklığın 19. yüzyılın sonuna göre beş derece artması halinde Rusya'nın başkentinin Sibirya'ya... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T22:02+0300

2023-05-23T22:02+0300

2023-05-23T22:02+0300

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iklim değişikliği

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Sputnik’e konuya ilişkin açıklamada bulunan Kokorin, küresel ortalama yıllık sıcaklığın 19. yüzyılın sonuna göre beş derece artması halinde Rusya'nın başkentinin Sibirya'ya taşınabileceğini öngördü.Paris İklim Anlaşması’nın unsurlarından biri olan karbon nötürlüğüne ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 2050’ye, Rusya ve Çin’in 2060’a, Hindistan’ın ise 2070’e kadar ulaşmayı planladıklarına dikkat çeken Kokorin, “Bunun 2050-60’larda değil de örneğin 2080’lere kadar olması oldukça gerçekçi” diye konuştu.Bununla birlikte aynı zaman diliminde Dünya'daki sıcaklığın sanayi öncesi döneme, yani 19. yüzyılın sonuna göre 2-2.5 derece artacağına dikkat çeken Kokorin, bunun ısı dalgalarının gezegeni en az iki ila üç kat daha sık kaplamaya başlamasına yol açacağını vurgulayarak “Yani on yılda bir yaşanan sıcaklık her üç yılda bir yaşanacak. Bu şartlarda yaşanabilir, fakat uyum sağlanmalı" diye ekledi.En kötü senaryonun yaşanması durumunda ise dünyadaki sıcaklığın 4.5-5 derece artabileceğini dile getiren Kokorin, o halde 10 yıllık zaman diliminde sekiz-dokuz yılın anormal derecede sıcak geçeceği tahmininde bulundu.Rus uzman, “Bu farklı bir hayat, yani yaz aylarında Moskova gibi bir metropolde yaşamanın muhtemelen imkansız olacağı anlamına geliyor. Gerçekten bu kadar kötü olursa, başkentimizin Krasnoyarsk veya Novosibirsk olma ihtimali dışlanmamalı” ifadelerini kullandı.Kokorin aynı zamanda böyle bir senaryonun mümkün olduğunun, fakat olma olasılığının düşük olduğunun altını çizdi.Paris İklim Anlaşması, Fransa’nın başkentinde düzenlenen 21. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı'nın ardından 12 Aralık 2015'te kabul edilmiş, belge ABD, Çin ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 175 ülke tarafından imzalanmıştı.Paris'te geliştirilen iklim anlaşması tarihte ilk kez tüm dünya devletlerinin iklim değişikliğini dizginleme çabalarını birleştirmiş oldu.

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