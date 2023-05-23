https://sputniknews.com.tr/20230523/putin-rusya-savas-baslatmadi-kendi-insanlarina-karsi-surdurulen-savasi-sonlandirmaya-calisiyor-1071455236.html
Putin: Rusya savaş başlatmadı, kendi insanlarına karşı sürdürülen savaşı sonlandırmaya çalışıyor
Putin: Rusya savaş başlatmadı, kendi insanlarına karşı sürdürülen savaşı sonlandırmaya çalışıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir savaş başlatmadıklarını, aksine, Ruslara karşı senelerdir sürdürülen savaşı Ukrayna’da gerçekleştirdikleri özel askeri... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T15:46+0300
2023-05-23T15:46+0300
2023-05-23T15:59+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet ödüllerinin verildiği bir törendeki konuşması sırasında, “Bize sıklıkla Rusya’nın savaş başlattığını söylüyorlar. Hayır. Rusya’nın yaptığı, (Ukrayna’da gerçekleştirdiği) özel askeri operasyon yardımıyla, bize karşı, halkımıza karşı sürdürülen savaşa son vermeye çalışmak” dedi.Putin, Ukrayna hükümetinin senelerdir askeri operasyonlar ve ambargolarla baskıladığı Donbass bölgesinin halkına atıfla, “Bahsettiğim halkın bir kısmı, tarihi adaletsizlikten dolayı Rusya devletinin sınırları dışında kalmıştır. Fakat bu, onları bizim halkımız olmaktan çıkaran bir şey değil” vurgusunu yaptı.Rusya Devlet Başkanı, “Rusya bu insanları korumak için her şeyi yapıyor ve tabii ki gelecekte de bunun için gereken her şeyi yapacak” diye ekledi.Bunun yanında, ülkesinin ‘zor zamanlardan geçtiğini’ kaydeden Putin, “Buna karşın çok özel bir dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.
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rusya, vladimir putin, ukrayna
Putin: Rusya savaş başlatmadı, kendi insanlarına karşı sürdürülen savaşı sonlandırmaya çalışıyor
15:46 23.05.2023 (güncellendi: 15:59 23.05.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir savaş başlatmadıklarını, aksine, Ruslara karşı senelerdir sürdürülen savaşı Ukrayna’da gerçekleştirdikleri özel askeri operasyon ile sonlandırmaya çalıştıklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet ödüllerinin verildiği bir törendeki konuşması sırasında, “Bize sıklıkla Rusya’nın savaş başlattığını söylüyorlar. Hayır. Rusya’nın yaptığı, (Ukrayna’da gerçekleştirdiği) özel askeri operasyon yardımıyla, bize karşı, halkımıza karşı sürdürülen savaşa son vermeye çalışmak” dedi.
Putin, Ukrayna hükümetinin senelerdir askeri operasyonlar ve ambargolarla baskıladığı Donbass bölgesinin halkına atıfla, “Bahsettiğim halkın bir kısmı, tarihi adaletsizlikten dolayı Rusya devletinin sınırları dışında kalmıştır. Fakat bu, onları bizim halkımız olmaktan çıkaran bir şey değil” vurgusunu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı, “Rusya bu insanları korumak için her şeyi yapıyor ve tabii ki gelecekte de bunun için gereken her şeyi yapacak” diye ekledi.
Bunun yanında, ülkesinin ‘zor zamanlardan geçtiğini’ kaydeden Putin, “Buna karşın çok özel bir dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.