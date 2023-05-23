https://sputniknews.com.tr/20230523/putin-rusya-savas-baslatmadi-kendi-insanlarina-karsi-surdurulen-savasi-sonlandirmaya-calisiyor-1071455236.html

Putin: Rusya savaş başlatmadı, kendi insanlarına karşı sürdürülen savaşı sonlandırmaya çalışıyor

Putin: Rusya savaş başlatmadı, kendi insanlarına karşı sürdürülen savaşı sonlandırmaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir savaş başlatmadıklarını, aksine, Ruslara karşı senelerdir sürdürülen savaşı Ukrayna’da gerçekleştirdikleri özel askeri... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T15:46+0300

2023-05-23T15:46+0300

2023-05-23T15:59+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

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Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet ödüllerinin verildiği bir törendeki konuşması sırasında, “Bize sıklıkla Rusya’nın savaş başlattığını söylüyorlar. Hayır. Rusya’nın yaptığı, (Ukrayna’da gerçekleştirdiği) özel askeri operasyon yardımıyla, bize karşı, halkımıza karşı sürdürülen savaşa son vermeye çalışmak” dedi.Putin, Ukrayna hükümetinin senelerdir askeri operasyonlar ve ambargolarla baskıladığı Donbass bölgesinin halkına atıfla, “Bahsettiğim halkın bir kısmı, tarihi adaletsizlikten dolayı Rusya devletinin sınırları dışında kalmıştır. Fakat bu, onları bizim halkımız olmaktan çıkaran bir şey değil” vurgusunu yaptı.Rusya Devlet Başkanı, “Rusya bu insanları korumak için her şeyi yapıyor ve tabii ki gelecekte de bunun için gereken her şeyi yapacak” diye ekledi.Bunun yanında, ülkesinin ‘zor zamanlardan geçtiğini’ kaydeden Putin, “Buna karşın çok özel bir dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.

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