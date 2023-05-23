https://sputniknews.com.tr/20230523/putin-24-25-mayista-avrasya-ekonomik-birligi-liderleriyle-gorusecek-1071461595.html
Putin 24-25 Mayıs’ta Avrasya Ekonomik Birliği liderleriyle görüşecek
Putin 24-25 Mayıs’ta Avrasya Ekonomik Birliği liderleriyle görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi kapsamında, birliğe üye ve zirveye davet edilen ülkelerin liderleriyle görüşmeler... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T17:57+0300
2023-05-23T17:57+0300
2023-05-23T17:57+0300
dünya
vladimir putin
avrasya ekonomik birliği (aeb)
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi kapsamında çarşamba ve perşembe günü birliğe üye ve zirveye davet edilen ülkelerin liderleri ile ikili görüşmelerde bulunacak.Konuya ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24-25 Mayıs’ta, Moskova’daki Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi kapsamındaki etkinliklere katılacak” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, 24 Mayıs’ta, 'Çok kutuplu dünyada Avrasya entegrasyonu' başlığıyla düzenlenen 2. Avrasya Ekonomik Forumu Genel Kurul Toplantısı’nda konuşacak” dendi.
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vladimir putin, avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya
vladimir putin, avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya
Putin 24-25 Mayıs’ta Avrasya Ekonomik Birliği liderleriyle görüşecek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi kapsamında, birliğe üye ve zirveye davet edilen ülkelerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi kapsamında çarşamba ve perşembe günü birliğe üye ve zirveye davet edilen ülkelerin liderleri ile ikili görüşmelerde bulunacak.
Konuya ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24-25 Mayıs’ta, Moskova’daki Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi kapsamındaki etkinliklere katılacak” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, 24 Mayıs’ta, 'Çok kutuplu dünyada Avrasya entegrasyonu' başlığıyla düzenlenen 2. Avrasya Ekonomik Forumu Genel Kurul Toplantısı’nda konuşacak” dendi.