'Punisher' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ray Stevenson hayatını kaybetti

'Punisher' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ray Stevenson hayatını kaybetti

Punisher, King Arthur, Thor gibi filmlerin yanı sıra Rome, Vikings ve Dexter gibi dizilerde rol almış ünlü oyuncu Ray Stevenson'ın 58 yaşında hayatını... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T10:34+0300

2023-05-23T10:34+0300

2023-05-23T10:34+0300

yaşam

hollywood

hollywood

italya

sinema

oyuncu

vefat

Variety'nin haberine göre ünlü oyuncu Ray Stevenson İtalya'da geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybetti.Oyuncunun, 'Cassino in Ischia' adlı filminin çekimleri için bulunduğu İtalyan adası Ischia’da hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ray Stevenson, 4 gün sonra 59. doğum yaşına girecektiKuzey İrlanda doğumlu ünlü oyuncu kariyerine 1990'lı yıllarda yayınlanan televizyon dizileriyle başlamış, 2000'li yıllarda ise Hollywood filmleriyle dünya çapında beğeni toplamıştı. İlk büyük filmi Antoine Fuqua'nın yönetmenliğini yaptığı 2004 yapımı 'King Arthur' filmi olan Stevenson, filmde şovalyelerden Dagonet'i canlandırmıştı. Stevenson bu rolde Kral Arthur'a yardım etmek için kendisini feda eden bir şovalyeyi oynamıştı.2008 yılında Stevenson Marvel filmi Punisher: War Zone'da "Punisher" karakterini canlandırdı.Öte yandan ünlü oyuncu, yine 2008 yapımı 'Outpost' filminde DC rolünü, 2011 yılında ise 'Kill the Irishman' (İrlandalıyı Öldür) isimli filmde 'Danny Greene' karakterini oynamıştı.Stevenson'ın son yıllardaki çalışmaları arasında, Oscar Ödülü'ne aday gösterilen ve kötü karakter Vali Scott Buxton'ı canlandırdığı 'Tollywood' filmi 'RRR' de yer alıyor. Ünlü oyuncu çekimleri daha önce tamamlanan ve bu yaz Disney+'da yayınlanacak 'Star Wars' serisi 'Ashoka'da Baylan Skoll isimli bir Jedi'yi canlandıracak. Oyunculuğunun yanı sıra ses sanatçısı olarak da Stevenson, 'Star Wars Rebels' ve 'Star Wars: The Clone Wars' filmlerinde Gar Saxon karakterini seslendirmişti.Ünlü oyuncunun rol aldığı tarih dizisi Rome, iki sezonu için 7 Emmy Ödülü toplamıştı.Stevenson ayrıca Showtime'da yayınlanan Dexter'ın 7. sezonunda Ukraynalı mafya Isaak Sirko'yu ve 'Vikings' dizisinin 6. sezonunda Othere karakterlerini canlandırmıştı.

