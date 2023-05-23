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Piyanist Ersin Onay hayatını kaybetti
Piyanist Ersin Onay hayatını kaybetti
Ünlü piyanist ve piyano eğitmeni Ersin Onay 74 yaşında yaşamını yitirdi. Onay'ın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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Piyanist ve piyano eğitmeni Ersin Onay, 74 yaşında hayatını kaybetti. Onay'ın ölüm haberini öğrencilerinden ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Gamze Kırtıl sosyal medya hesabından duyurdu. Kırtıl paylaşımında “Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin kurucusu, çok değerli piyanist ve pedagog Prof. Ersin Onay hocamızın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyim. Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve bütün müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.Ersin Onay kimdir?Piyanist ve eğitmen Ersin Onay 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Piyano eğitimine 4 yaşında başladı. 1955 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’na girdi. Daha sonra 1959’da Ankara Devlet Konservatuarı’nda Fuad Türkay ve Ulvi Cemal Erkin ile çalıştı. 1968'te mezun oldu.Paris’te Pierre Sancan, Thierry de Brunhoff ve Pierre Fiquet gibi piyanist ve pedagoglarla çalıştı. Alfred Cortot’un kurduğu "Ecole Normale de Musique de Paris'ten 1971 yılında virtüozite, 1973'te "Licence d’Enseignement diplomalarını, birincilik ve jüri özel ödülleriyle (Premier nomme avec Felicitation du jury) aldı. Paris’te eğitimini tamamladıktan sonra, 1974'te İstanbul Devlet Konservatuarı’na atandı. Bu kurumda Bölüm Başkanı ve Müdür olarak 1980 yılına kadar kurucu çalışmalarda bulundu. 1973-83 yılları arasında piyanist Gülsin Onay ile evli kalan Ersin Onay, sanatçı Erkin Onay'ın babasıdır.
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türkiye, piyanist, vefat
türkiye, piyanist, vefat

Piyanist Ersin Onay hayatını kaybetti

06:55 23.05.2023
© İHAÜnlü piyanist ve piyano eğitmeni Ersin Onay
Ünlü piyanist ve piyano eğitmeni Ersin Onay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© İHA
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Ünlü piyanist ve piyano eğitmeni Ersin Onay 74 yaşında yaşamını yitirdi. Onay'ın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
Piyanist ve piyano eğitmeni Ersin Onay, 74 yaşında hayatını kaybetti. Onay'ın ölüm haberini öğrencilerinden ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Gamze Kırtıl sosyal medya hesabından duyurdu.
Kırtıl paylaşımında “Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin kurucusu, çok değerli piyanist ve pedagog Prof. Ersin Onay hocamızın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyim. Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve bütün müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Ersin Onay kimdir?

Piyanist ve eğitmen Ersin Onay 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Piyano eğitimine 4 yaşında başladı. 1955 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’na girdi. Daha sonra 1959’da Ankara Devlet Konservatuarı’nda Fuad Türkay ve Ulvi Cemal Erkin ile çalıştı. 1968'te mezun oldu.
Paris’te Pierre Sancan, Thierry de Brunhoff ve Pierre Fiquet gibi piyanist ve pedagoglarla çalıştı. Alfred Cortot’un kurduğu "Ecole Normale de Musique de Paris'ten 1971 yılında virtüozite, 1973'te "Licence d’Enseignement diplomalarını, birincilik ve jüri özel ödülleriyle (Premier nomme avec Felicitation du jury) aldı.
Paris’te eğitimini tamamladıktan sonra, 1974'te İstanbul Devlet Konservatuarı’na atandı. Bu kurumda Bölüm Başkanı ve Müdür olarak 1980 yılına kadar kurucu çalışmalarda bulundu. 1973-83 yılları arasında piyanist Gülsin Onay ile evli kalan Ersin Onay, sanatçı Erkin Onay'ın babasıdır.
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