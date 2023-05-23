https://sputniknews.com.tr/20230523/pfdkdan-samet-akaydin-karari-1071460846.html
PFDK'dan Samet Akaydin kararı
PFDK'dan Samet Akaydin kararı
PFDK, Trabzonspor maçında yere tükürdüğü için sevk edilen Fenerbahçeli Samet Akaydin'in hareketi nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T17:03+0300
2023-05-23T17:03+0300
2023-05-23T17:32+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçındaki "tükürmesi" sebebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Kurul, Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo´ya ise 2 maç men cezası verildi.TFF'den yapılan açıklama şöyle:"FENERBAHÇE A.Ş.´nin, 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN F, G, H, E, KUZEY TRİBÜN E, F, SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verildi."Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın, futbolcuları Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurarak gerekli yaptırımın uygulanmasını istemişti.TFF, Samet Akaydin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ederken Fenerbahçe bu karara tepki göstermişti.Trabzonsporlu Trezeguet, Fatih Karagümrük mücadelesinin ardından Fenerbahçe maçında yaşananlara dair gelen soruyu yanıtlamış ve "Bundan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada olayı görmedim. Bundan dolayı da şanslıyım aslında. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Videoyu görünce kötü hissettim." ifadelerini kullanmıştı.
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe
PFDK'dan Samet Akaydin kararı
17:03 23.05.2023 (güncellendi: 17:32 23.05.2023) Abone ol
PFDK, Trabzonspor maçında yere tükürdüğü için sevk edilen Fenerbahçeli Samet Akaydin'in hareketi nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçındaki "tükürmesi" sebebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Kurul, Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo´ya ise 2 maç men cezası verildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"FENERBAHÇE A.Ş.´nin, 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN F, G, H, E, KUZEY TRİBÜN E, F, SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verildi."
Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın, futbolcuları Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurarak gerekli yaptırımın uygulanmasını istemişti.
TFF, Samet Akaydin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ederken Fenerbahçe bu karara tepki göstermişti.
Trabzonsporlu Trezeguet, Fatih Karagümrük mücadelesinin ardından Fenerbahçe maçında yaşananlara dair gelen soruyu yanıtlamış ve "Bundan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada olayı görmedim. Bundan dolayı da şanslıyım aslında. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Videoyu görünce kötü hissettim." ifadelerini kullanmıştı.