Peskov: Batı'nın Ukrayna'ya savaş uçakları vermesi, özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyecek
© AATSK - F16
© AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçakları vermesinin özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini vurguladı.
Batılı ülkelerin Kiev'e F-16 savaş uçakları verme konusundaki istişarelerini artırması, günlük basın toplantısında gazeteciler tarafından gündeme getirildi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna'ya çeşitli daha gelişmiş silah sistemleri konusundaki giderek artan döngünün devam ettiği aşikar. Bu silahlara savaş uçaklarının dahil edilmesine karar verildiği açık. Ancak diğer tüm silah türleri gibi savaş uçakları da, cephedeki durumu kökten değiştirme gücüne sahip değil" dedi.
Peskov, Batı'nın bu tür eylemlerinin oluşturduğu risklerin çok net olduğuna dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna'ya çeşitli daha gelişmiş silah sistemleri konusundaki giderek artan döngünün devam ettiği aşikar. Bu silahlara savaş uçaklarının dahil edilmesine karar verildiği açık. Ancak diğer tüm silah türleri gibi savaş uçakları da, cephedeki durumu kökten değiştirme gücüne sahip değil" dedi.
Peskov, Batı'nın bu tür eylemlerinin oluşturduğu risklerin çok net olduğuna dikkat çekti.
'Ukraynalı sabotajcıların eylemlerine yönelik önlemler alınıyor'
Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod Bölgesi'nde Ukraynalı militanların giderek artan şekilde düzenlediği saldırılar da gazeteciler tarafından Peskov'a anımsatıldı.
Kremlin'in Ukraynalı sabotajcıların Belgorod Bölgesi'ne saldırmasından derin endişe duyduğunu kaydeden Peskov, gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alındığını belirtti.
Dünkü vakanın Ukraynalı militanların Rusya'ya yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladığını söyleyen Peskov, "Bu, bizim çok çaba harcamamızı gerektiriyor. Bu çabalar devam ediyor ve özel askeri harekat da gelecekte bu tür sızmaların önlenmesi için yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
Saldırganların Ukrayna vatandaşı olduğunu kaydeden Peskov, Rus istihbaratının eylemi gerçekleştirenlerin kimliklerini tespit etmek için çalıştığını ve mutlaka tespit edeceğini vurguladı.
Kremlin'in Ukraynalı sabotajcıların Belgorod Bölgesi'ne saldırmasından derin endişe duyduğunu kaydeden Peskov, gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alındığını belirtti.
Dünkü vakanın Ukraynalı militanların Rusya'ya yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladığını söyleyen Peskov, "Bu, bizim çok çaba harcamamızı gerektiriyor. Bu çabalar devam ediyor ve özel askeri harekat da gelecekte bu tür sızmaların önlenmesi için yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
Saldırganların Ukrayna vatandaşı olduğunu kaydeden Peskov, Rus istihbaratının eylemi gerçekleştirenlerin kimliklerini tespit etmek için çalıştığını ve mutlaka tespit edeceğini vurguladı.