https://sputniknews.com.tr/20230523/pence-operasyonunda-pkkya-ait-tanksavar-muhimmati-ele-gecirildi-1071438181.html

MSB: Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi

MSB: Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait sığınak ve barınaklarda tanksavar mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T12:28+0300

2023-05-23T12:28+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe kilit operasyonu

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MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Pençe Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 98 PG-9 73 milimetre ve 4 OG-9 73 milimetre tanksavar mühimmatını ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu