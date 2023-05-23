https://sputniknews.com.tr/20230523/pence-operasyonunda-pkkya-ait-tanksavar-muhimmati-ele-gecirildi-1071438181.html
MSB: Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi
MSB: Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait sığınak ve barınaklarda tanksavar mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:28+0300
2023-05-23T12:28+0300
2023-05-23T12:29+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
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MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Pençe Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 98 PG-9 73 milimetre ve 4 OG-9 73 milimetre tanksavar mühimmatını ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu
MSB: Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi
12:28 23.05.2023 (güncellendi: 12:29 23.05.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait sığınak ve barınaklarda tanksavar mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Pençe Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 98 PG-9 73 milimetre ve 4 OG-9 73 milimetre tanksavar mühimmatını ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.