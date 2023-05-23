https://sputniknews.com.tr/20230523/orbandan-avrupaya-cagri-rusyayla-guvenlik-anlasmasi-imzalayalim-1071459183.html

Orban'dan Avrupa'ya çağrı: Rusya'yla güvenlik anlaşması imzalayalım

Orban'dan Avrupa'ya çağrı: Rusya'yla güvenlik anlaşması imzalayalım

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'yi Avrupa'nın güvenliğinin geleceği konusunda Rusya'yla anlaşmaya davet etti. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T16:48+0300

2023-05-23T16:48+0300

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dünya

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avrupa

avrupa birliği

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Katar Ekonomi Forumu'nda konuşan Orban, Avrupa ülkelerinin güvenliği için Rusya'yla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.Orban, "Elbette Avrupa'nın güvenliğinin geleceği hakkında Rusya'yla bir anlaşma imzalamalıyız" dedi.AB'nin geleceğine dair görüşlerini paylaşan Orban, Avrupa'daki durumla ilgili iki farklı görüş olduğunun altını çizdi.Brüksel'dekilerin 'Avrupa Birleşik Devletleri' kurmak istediğini belirten Orban, bunun aksine Macaristan da dahil bazı ülkelerin ülkelerin ulusal yetkinliklerinin genişletilmesinden yana olduğunu ifade etti.Orban, mart başındaki bir açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlaması sonrası değişen jeopolitik gerçeklikler ışığında Rusya'yla ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti. Macaristan Başbakanı, harekatın ardından Rusya-Avrupa ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına ihtiyaç olduğunu ancak bunu uzak bir ihtimal olarak gördüğünü vurgulamıştı.

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