https://sputniknews.com.tr/20230523/omer-celikten-kilicdarogluna-sozluklerde-siyasi-yanardonerligin-ornegi-olarak-anilacaksiniz-1071438604.html
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: 'Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin örneği olarak anılacaksınız'
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: 'Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin örneği olarak anılacaksınız'
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı ve "Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin en iyi örneği olarak anılacaksınız"... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:34+0300
2023-05-23T12:34+0300
2023-05-23T12:35+0300
2023 türkiye seçimleri
ömer çelik
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
chp
seçim
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" ifadelerini kullandığı videosunu paylaştı.Çelik videonun altına da şu değerlendirmeleri yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230522/cumhurbaskani-erdogan-sinan-bey-ile-aramizda-bir-pazarlik-kesinlikle-olmadi-1071412904.html
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ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, chp, seçim
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: 'Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin örneği olarak anılacaksınız'
12:34 23.05.2023 (güncellendi: 12:35 23.05.2023) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı ve "Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin en iyi örneği olarak anılacaksınız" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" ifadelerini kullandığı videosunu paylaştı.
Çelik videonun altına da şu değerlendirmeleri yaptı:
"14 Mayıs’tan önce terör destekçilerine siyasi asistanlık yaptınız, 14 Mayıs’tan sonra sahte milliyetçilik elbisesi giydiniz. Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin en iyi örneği olarak anılacaksınız…"