https://sputniknews.com.tr/20230523/omer-celikten-kilicdarogluna-sozluklerde-siyasi-yanardonerligin-ornegi-olarak-anilacaksiniz-1071438604.html

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: 'Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin örneği olarak anılacaksınız'

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: 'Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin örneği olarak anılacaksınız'

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı ve "Sözlüklerde siyasi yanardönerliğin en iyi örneği olarak anılacaksınız"... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T12:34+0300

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2023 türkiye seçimleri

ömer çelik

kemal kılıçdaroğlu

ak parti

chp

seçim

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" ifadelerini kullandığı videosunu paylaştı.Çelik videonun altına da şu değerlendirmeleri yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20230522/cumhurbaskani-erdogan-sinan-bey-ile-aramizda-bir-pazarlik-kesinlikle-olmadi-1071412904.html

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ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, chp, seçim