https://sputniknews.com.tr/20230523/nicolo-zaniolonun-cezasi-belli-oldu-1071461436.html
Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu
Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu
PFDK, İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya iki maçtan men cezası verdi 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T17:50+0300
2023-05-23T17:50+0300
2023-05-23T17:50+0300
spor
galatasaray
kırmızı kart
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PFDK, İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya iki maçtan men cezası verdi.Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bırakmıştı.Maçın 69. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna giren Zaniolo, 73. dakikada Mehmet Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sarı kart görmüştü.Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla yeniden inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Zaniolo'nun sarı kartını iptal ettikten sonra 75. dakikada doğrudan kırmızı kartını göstermişti.
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galatasaray, kırmızı kart
galatasaray, kırmızı kart
Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu
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PFDK, İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya iki maçtan men cezası verdi
PFDK, İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya iki maçtan men cezası verdi.
Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bırakmıştı.
Maçın 69. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna giren Zaniolo, 73. dakikada Mehmet Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sarı kart görmüştü.
Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla yeniden inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Zaniolo'nun sarı kartını iptal ettikten sonra 75. dakikada doğrudan kırmızı kartını göstermişti.