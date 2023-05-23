https://sputniknews.com.tr/20230523/neo-nazi-nsu-uyesi-beate-zschaepe-cinayetlere-engel-olmadigini-itiraf-etti-1071421234.html

Neo-Nazi NSU üyesi Beate Zschaepe, cinayetlere engel olmadığını itiraf etti

Neo-Nazi NSU üyesi Beate Zschaepe, cinayetlere engel olmadığını itiraf etti

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren neo-Nazi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün hayattaki bilinen tek üyesi, ömür boyu hapse mahkum edilen Beate... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T00:57+0300

2023-05-23T00:57+0300

2023-05-23T00:57+0300

dünya

beate zschaepe

almanya

nsu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071421068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7bee3bae8f66a45afabe76c31944da4e.jpg

2000-2007 yıllarında ırkçı cinayetler işleyen neo-Nazi NSU'nun faaliyetlerini ve bağlantılarını araştıran Bavyera Eyalet Meclisinde kurulan 2. NSU Araştırma Komisyonu, örgütün elebaşılarından Zschaepe'yi kaldığı Chemnitz kentindeki hapishanede dinledi.Zschaepe, Eyalet Meclisi üyelerine, "Tetiği kendim çekmişim gibi suçlu hissediyorum. İki Uwe'nin (Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos) hayatını kurbanlardan üstün tuttum. Teslim olsaydım cinayetlerin bir seri haline dönüşmesini önleyebilirdim" dedi.Münih'te görülen NSU davasının sona ermesinden beş yıl sonra ilk kez konuşan Zschaepe, sorulara da ilk defa doğrudan cevap verdi.NSU davasında Zschaepe, sadece yazılı beyanda bulunmuş, dava boyunca karar duruşması dahil sadece iki kez konuşmuştu.Komisyon Başkanı Toni Schuberl, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Bunu beklemiyorduk. Komisyon dışındaki çoğu kişi bizimle hiç konuşmayacağını düşünüyordu" ifadelerini kullandı.NSU'nun geçmişiAlmanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren neo-Nazi NSU üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.Örgütün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya’da büyük tartışmalara yol açmıştı.Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.Yargı süreciMünih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013’te başlayan terör örgütü NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018’de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe 'ömür boyu' hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık 2.5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221029/almanyada-gizli-ibareli-nasyonal-sosyalist-yeralti-teror-orgutu-dosyalarinin-yayimlandigi-iddiasi-1062836311.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beate zschaepe, almanya, nsu