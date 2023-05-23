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https://sputniknews.com.tr/20230523/neo-nazi-nsu-uyesi-beate-zschaepe-cinayetlere-engel-olmadigini-itiraf-etti-1071421234.html
Neo-Nazi NSU üyesi Beate Zschaepe, cinayetlere engel olmadığını itiraf etti
Neo-Nazi NSU üyesi Beate Zschaepe, cinayetlere engel olmadığını itiraf etti
Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren neo-Nazi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün hayattaki bilinen tek üyesi, ömür boyu hapse mahkum edilen Beate... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T00:57+0300
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dünya
beate zschaepe
almanya
nsu
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2000-2007 yıllarında ırkçı cinayetler işleyen neo-Nazi NSU'nun faaliyetlerini ve bağlantılarını araştıran Bavyera Eyalet Meclisinde kurulan 2. NSU Araştırma Komisyonu, örgütün elebaşılarından Zschaepe'yi kaldığı Chemnitz kentindeki hapishanede dinledi.Zschaepe, Eyalet Meclisi üyelerine, "Tetiği kendim çekmişim gibi suçlu hissediyorum. İki Uwe'nin (Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos) hayatını kurbanlardan üstün tuttum. Teslim olsaydım cinayetlerin bir seri haline dönüşmesini önleyebilirdim" dedi.Münih'te görülen NSU davasının sona ermesinden beş yıl sonra ilk kez konuşan Zschaepe, sorulara da ilk defa doğrudan cevap verdi.NSU davasında Zschaepe, sadece yazılı beyanda bulunmuş, dava boyunca karar duruşması dahil sadece iki kez konuşmuştu.Komisyon Başkanı Toni Schuberl, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Bunu beklemiyorduk. Komisyon dışındaki çoğu kişi bizimle hiç konuşmayacağını düşünüyordu" ifadelerini kullandı.NSU'nun geçmişiAlmanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren neo-Nazi NSU üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.Örgütün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya’da büyük tartışmalara yol açmıştı.Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.Yargı süreciMünih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013’te başlayan terör örgütü NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018’de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe 'ömür boyu' hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık 2.5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221029/almanyada-gizli-ibareli-nasyonal-sosyalist-yeralti-teror-orgutu-dosyalarinin-yayimlandigi-iddiasi-1062836311.html
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beate zschaepe, almanya, nsu

Neo-Nazi NSU üyesi Beate Zschaepe, cinayetlere engel olmadığını itiraf etti

00:57 23.05.2023
© AFP 2023Beate Zschaepe
Beate Zschaepe - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023
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Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren neo-Nazi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün hayattaki bilinen tek üyesi, ömür boyu hapse mahkum edilen Beate Zschaepe, imkanı olmasına rağmen cinayetleri engellemediği itirafında bulundu.
2000-2007 yıllarında ırkçı cinayetler işleyen neo-Nazi NSU'nun faaliyetlerini ve bağlantılarını araştıran Bavyera Eyalet Meclisinde kurulan 2. NSU Araştırma Komisyonu, örgütün elebaşılarından Zschaepe'yi kaldığı Chemnitz kentindeki hapishanede dinledi.
Zschaepe, Eyalet Meclisi üyelerine, "Tetiği kendim çekmişim gibi suçlu hissediyorum. İki Uwe'nin (Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos) hayatını kurbanlardan üstün tuttum. Teslim olsaydım cinayetlerin bir seri haline dönüşmesini önleyebilirdim" dedi.
Münih'te görülen NSU davasının sona ermesinden beş yıl sonra ilk kez konuşan Zschaepe, sorulara da ilk defa doğrudan cevap verdi.
NSU davasında Zschaepe, sadece yazılı beyanda bulunmuş, dava boyunca karar duruşması dahil sadece iki kez konuşmuştu.
Komisyon Başkanı Toni Schuberl, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Bunu beklemiyorduk. Komisyon dışındaki çoğu kişi bizimle hiç konuşmayacağını düşünüyordu" ifadelerini kullandı.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren neo-Nazi NSU üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.
Örgütün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya’da büyük tartışmalara yol açmıştı.
Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.
NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Yargı süreci

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013’te başlayan terör örgütü NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018’de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe 'ömür boyu' hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık 2.5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmişti.
Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında baş sanık Beate Zschaepe - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
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