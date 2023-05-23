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Naci Görür, peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından 'güzergah' vererek uyardı
Naci Görür, peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından 'güzergah' vererek uyardı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde meydana gelen depremlerin ardından 'Savrun güzergahı' uyarısında bulundu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş ve Adana’da meydana gelen depremlere ilişkin Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu. Savrun güzergahı uyarısı"Benzer bir gelişimi Gaziantep/Pazarcık'ta da görmüştük" diyen Görür, "Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır" çağrısı yaptı.Görür yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230522/naci-gorur-kahramanmaras-ve-adanadaki-depremlerin-ardindan-uyardi-dikkatli-olmak-gerekir-1071375119.html
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naci görür, adana, kahramanmaraş

Naci Görür, peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından 'güzergah' vererek uyardı

15:28 23.05.2023 (güncellendi: 15:45 23.05.2023)
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde meydana gelen depremlerin ardından 'Savrun güzergahı' uyarısında bulundu.
Kahramanmaraş ve Adana’da meydana gelen depremlere ilişkin Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu.

Savrun güzergahı uyarısı

"Benzer bir gelişimi Gaziantep/Pazarcık'ta da görmüştük" diyen Görür, "Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır" çağrısı yaptı.
Görür yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar, vb bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır. Sevgiyle."

Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
TÜRKİYE
Naci Görür, Kahramanmaraş ve Adana'daki depremlerin ardından uyardı: Dikkatli olmak gerekir
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