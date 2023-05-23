https://sputniknews.com.tr/20230523/naci-gorur-pes-pese-gerceklesen-depremlerin-ardindan--guzergah-vererek-uyardi-1071454535.html
Naci Görür, peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından 'güzergah' vererek uyardı
Naci Görür, peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından 'güzergah' vererek uyardı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde meydana gelen depremlerin ardından 'Savrun güzergahı' uyarısında bulundu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T15:28+0300
2023-05-23T15:28+0300
2023-05-23T15:45+0300
türkiye
naci görür
adana
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş ve Adana’da meydana gelen depremlere ilişkin Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu. Savrun güzergahı uyarısı"Benzer bir gelişimi Gaziantep/Pazarcık'ta da görmüştük" diyen Görür, "Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır" çağrısı yaptı.Görür yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230522/naci-gorur-kahramanmaras-ve-adanadaki-depremlerin-ardindan-uyardi-dikkatli-olmak-gerekir-1071375119.html
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naci görür, adana, kahramanmaraş
naci görür, adana, kahramanmaraş
Naci Görür, peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından 'güzergah' vererek uyardı
15:28 23.05.2023 (güncellendi: 15:45 23.05.2023) Abone ol
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde meydana gelen depremlerin ardından 'Savrun güzergahı' uyarısında bulundu.
Kahramanmaraş ve Adana’da meydana gelen depremlere ilişkin Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu.
Savrun güzergahı uyarısı
"Benzer bir gelişimi Gaziantep/Pazarcık'ta da görmüştük" diyen Görür, "Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır" çağrısı yaptı.
Görür yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar, vb bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır. Sevgiyle."