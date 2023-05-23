Naci Görür, peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından 'güzergah' vererek uyardı

"Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar, vb bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır. Sevgiyle."