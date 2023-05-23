https://sputniknews.com.tr/20230523/muharrem-ince-bu-islerin-kazanani-olmaz-kaybedeni-de-biz-degiliz-1071479790.html

Muharrem İnce: Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz

Muharrem İnce: Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T23:22+0300

2023-05-23T23:22+0300

2023-05-23T23:22+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

muharrem ince

fetö

pkk

yalan

iftira

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.İnce, paylaşımında "Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz" dedi.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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seçim, muharrem ince, fetö, pkk, yalan, iftira