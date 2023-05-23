https://sputniknews.com.tr/20230523/muharrem-ince-bu-islerin-kazanani-olmaz-kaybedeni-de-biz-degiliz-1071479790.html
Muharrem İnce: Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz
Muharrem İnce: Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T23:22+0300
2023-05-23T23:22+0300
2023-05-23T23:22+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
muharrem ince
fetö
pkk
yalan
iftira
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.İnce, paylaşımında "Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz" dedi.
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seçim, muharrem ince, fetö, pkk, yalan, iftira
seçim, muharrem ince, fetö, pkk, yalan, iftira
Muharrem İnce: Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir" ifadesini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İnce, paylaşımında "Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz" dedi.