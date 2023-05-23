Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'güney ordusu' tepkisi: Komedi, mizah gibi

"Ordumuzun mevcudu aşağı yukarı 500 bin kişi. Karargahlardaki generallerimiz, amirallerimiz, subaylarımız, astsubaylarımız hepsi her konuyu inceliyor. Bir şey yapılırken 'pat' diye yapılmıyor ne Bakan ne Genelkurmay Başkanı kendi başına bir şey söylüyor. İhtiyaçlar vardır, sorunlar vardır. Hangi ihtiyaç, hangi sorun var diye bakılır. Bizim 2'nci Ordumuz, 7'nci ve 6'ncı Kolordularımız var, bunlar görevlerini yapıyorlar. Nerede aksaklık var, nerede yanlışlık var, ne olmuş? 'Güney ordusu' ne demek, nereden çıktı bu? Kim yapacak, kim söylüyor? Burada müesses bir nizam var. Anayasa çerçevesinde görev yapan bir Silahlı Kuvvetleri var, Genelkurmay Başkanı var, Kara Kuvvetleri Komutanı var. Onlar ne düşünüyorlar, onlar bilmiyorlar mı?"