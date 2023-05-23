Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'güney ordusu' tepkisi: Komedi, mizah gibi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği seçmende ne etki yapar?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Milliyetçi cephede neler oluyor?
18:34
90 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230523/milli-savunma-bakani-akardan-guney-ordusu-tepkisi-komedi-mizah-gibi-1071479894.html
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'güney ordusu' tepkisi: Komedi, mizah gibi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'güney ordusu' tepkisi: Komedi, mizah gibi
Milli Savunma Bakanı Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "güney ordusu" söylemine ilişkin, "Nereden çıktı bu? Kim yapacak, kim söylüyor? Burada... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T23:46+0300
2023-05-23T23:46+0300
savunma
hulusi akar
meral akşener
iyi parti
ak parti
ordu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071472619_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e9a84b20f00cccc45d8785ec95fb2305.jpg
Akar, CNNTürk televizyonunda katıldığı programda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Hem terörle etkin bir mücadele gerçekleştirmek hem de sınırlarımızı korumak için Güney Ordusu'nu kuracağız" ifadeleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, "Komedi, mizah gibi" dedi.Bu tür konuların, bir yerde çay, kahve içerken ortaya atılacak türden konular olmadığını belirten Akar, şunları söyledi:Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile sürekli bölgede inceleme ve denetlemelerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Gidiyoruz, konuşuyoruz, inceleme ve denetlemelerde bulunuyoruz. İnteraktif çalışmalarımız var. İhtiyacımız nedir? Sürekli değişiyor ona göre de bakıyoruz" diye konuştu.
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071472619_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d8d0d222d9156e2271cc81893281443d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar, meral akşener, iyi parti, ak parti, ordu
hulusi akar, meral akşener, iyi parti, ak parti, ordu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'güney ordusu' tepkisi: Komedi, mizah gibi

23:46 23.05.2023
© AA / TURAN BULUT-AW897228Hulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA / TURAN BULUT-AW897228
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanı Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "güney ordusu" söylemine ilişkin, "Nereden çıktı bu? Kim yapacak, kim söylüyor? Burada müesses bir nizam var. Anayasa çerçevesinde görev yapan bir Silahlı Kuvvetleri var, Genelkurmay Başkanı var, Kara Kuvvetleri Komutanı var. Onlar ne düşünüyorlar, onlar bilmiyorlar mı?" dedi.
Akar, CNNTürk televizyonunda katıldığı programda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Hem terörle etkin bir mücadele gerçekleştirmek hem de sınırlarımızı korumak için Güney Ordusu'nu kuracağız" ifadeleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, "Komedi, mizah gibi" dedi.
Bu tür konuların, bir yerde çay, kahve içerken ortaya atılacak türden konular olmadığını belirten Akar, şunları söyledi:
"Ordumuzun mevcudu aşağı yukarı 500 bin kişi. Karargahlardaki generallerimiz, amirallerimiz, subaylarımız, astsubaylarımız hepsi her konuyu inceliyor. Bir şey yapılırken 'pat' diye yapılmıyor ne Bakan ne Genelkurmay Başkanı kendi başına bir şey söylüyor. İhtiyaçlar vardır, sorunlar vardır. Hangi ihtiyaç, hangi sorun var diye bakılır. Bizim 2'nci Ordumuz, 7'nci ve 6'ncı Kolordularımız var, bunlar görevlerini yapıyorlar. Nerede aksaklık var, nerede yanlışlık var, ne olmuş? 'Güney ordusu' ne demek, nereden çıktı bu? Kim yapacak, kim söylüyor? Burada müesses bir nizam var. Anayasa çerçevesinde görev yapan bir Silahlı Kuvvetleri var, Genelkurmay Başkanı var, Kara Kuvvetleri Komutanı var. Onlar ne düşünüyorlar, onlar bilmiyorlar mı?"
Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile sürekli bölgede inceleme ve denetlemelerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Gidiyoruz, konuşuyoruz, inceleme ve denetlemelerde bulunuyoruz. İnteraktif çalışmalarımız var. İhtiyacımız nedir? Sürekli değişiyor ona göre de bakıyoruz" diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала