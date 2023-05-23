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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/mhp-lideri-bahceli-malatyada-konusuyor-1071453070.html
MHP lideri Bahçeli: Hans, Sam, Tony, Frank, Erdoğan'a yenileceksiniz
MHP lideri Bahçeli: Hans, Sam, Tony, Frank, Erdoğan'a yenileceksiniz
MHP lideri Bahçeli, "6 Şubat depremlerinin ardından önemli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirleri görmezden gelemeyiz, yok sayamayız" dedi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T15:13+0300
2023-05-23T15:55+0300
2023 türkiye seçimleri
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
malatya
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da konuştu.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: * 6 Şubat'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde çok önemli tedbirler alınmıştır. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Alınan tedbirleri siyaseten istismar edemeyiz. Çünkü 104 gün içerisinde süren deprem felaketi sırasında öncelikle 50 bini aşkın şehidimizi toprağa verdik. 110 bini aşkın vatandaşımızı hastaneye sevk ettik. Diğer tedbirlerin de alınması gerekmekteydi. Bunların başında güvenlik gelmekteydi.* Cumhurbaşkanımız Erdoğan bütün bakanlarıyla devletin kamu gücüyle, kamudaki vatan evlatlarıyla, valisi, polisi, Mehmetçikleriyle 11 ilimizde her türlü önlemi almasıyla, beslenme, güvenlik önlemleri alındı. Böylece Türkiye üzerindeki oyunlar bozularak istismar kaldırıldı.* Kamuoyunu yanlış göstermek istediler. Milletimiz bunların hiçbirisine geçit vermedi. Milletimiz el birliğiyle, kardeşçe her türlü yaranın sarılmasını sağladı.* Bu dönem içerisinde bir de millet iradesine başvurma yolu denenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı için gerekli olan 14 Mayıs seçimleri olmuştur. İttifaklar yoluyla Türkiye üzerinde hesabı olanlar, dış birlikçileri olanlar büyük bir çaba göstermiştir.* 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yanında olanlar yüksek bir başarı elde etti. Kamuoyu araştırmalarındaki saptırmalara rağmen yüzde 49.5 ile millet dedi ki, 'Recep Ağa yola devam'* Böyle bir dönemde yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimi hedefler doğrultusunda oldukça başarı sağlanmıştır.* Konutlar köyden şehire kadar ne gerekiyorsa yapılma çevresine girilmiş. Yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yüzyılın adımlarının atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması, yarıda kalmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tekrar hayata geçmeli ve Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz.* Bunu yaparken milletçe birlik ve beraberlik içinde bulunmalıyız. 14 Mayıs'ta elde edilmiş başarıyı yarıda bırakmamak için yapılanları yarıda bırakmama kararlılığını bir kez daha göstermek için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz.* Oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakın ki, televizyonlardaki yalana, dolana değil, soğana, patatese değil, milletin geleceğine, deprem felaketinin kaldırılmasına bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sonuç ABD'nin kovboyları değil, Avrupa'nın uşakları değil Anadolu'nun evlatları Anadolu'nun yiğidine sahip çıkmalı.* Oy pusulasında iki resim var, bir de mühür var. Biraz düşünmenizi istiyorum. Koalisyonlarla hükümetler kurulması hali Türkiye'nin temel sonuçlarının çözülmesine yetmiyor, yetemiyor. Türkiye'yi bataklığa, kaosa sürüklüyor. İşte bunları aşmak lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin önemi çok daha iyi anlaşılmalı.* (Muhalefete) 6 masayla başladılar, 7 masaya çıktılar. Ne olacakları belli değil. Hans, Sam, Tony, Frank; Anadolu'nun yiğidi Recep Tayyip Erdoğan'a yenileceksiniz.
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), malatya
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), malatya

MHP lideri Bahçeli: Hans, Sam, Tony, Frank, Erdoğan'a yenileceksiniz

15:13 23.05.2023 (güncellendi: 15:55 23.05.2023)
© İHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, "6 Şubat depremlerinin ardından önemli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirleri görmezden gelemeyiz, yok sayamayız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da konuştu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
* 6 Şubat'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde çok önemli tedbirler alınmıştır. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Alınan tedbirleri siyaseten istismar edemeyiz. Çünkü 104 gün içerisinde süren deprem felaketi sırasında öncelikle 50 bini aşkın şehidimizi toprağa verdik. 110 bini aşkın vatandaşımızı hastaneye sevk ettik. Diğer tedbirlerin de alınması gerekmekteydi. Bunların başında güvenlik gelmekteydi.
* Cumhurbaşkanımız Erdoğan bütün bakanlarıyla devletin kamu gücüyle, kamudaki vatan evlatlarıyla, valisi, polisi, Mehmetçikleriyle 11 ilimizde her türlü önlemi almasıyla, beslenme, güvenlik önlemleri alındı. Böylece Türkiye üzerindeki oyunlar bozularak istismar kaldırıldı.
* Kamuoyunu yanlış göstermek istediler. Milletimiz bunların hiçbirisine geçit vermedi. Milletimiz el birliğiyle, kardeşçe her türlü yaranın sarılmasını sağladı.
* Bu dönem içerisinde bir de millet iradesine başvurma yolu denenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı için gerekli olan 14 Mayıs seçimleri olmuştur. İttifaklar yoluyla Türkiye üzerinde hesabı olanlar, dış birlikçileri olanlar büyük bir çaba göstermiştir.
* 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yanında olanlar yüksek bir başarı elde etti. Kamuoyu araştırmalarındaki saptırmalara rağmen yüzde 49.5 ile millet dedi ki, 'Recep Ağa yola devam'
* Böyle bir dönemde yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimi hedefler doğrultusunda oldukça başarı sağlanmıştır.
* Konutlar köyden şehire kadar ne gerekiyorsa yapılma çevresine girilmiş. Yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yüzyılın adımlarının atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması, yarıda kalmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tekrar hayata geçmeli ve Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz.
* Bunu yaparken milletçe birlik ve beraberlik içinde bulunmalıyız. 14 Mayıs'ta elde edilmiş başarıyı yarıda bırakmamak için yapılanları yarıda bırakmama kararlılığını bir kez daha göstermek için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz.
* Oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakın ki, televizyonlardaki yalana, dolana değil, soğana, patatese değil, milletin geleceğine, deprem felaketinin kaldırılmasına bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sonuç ABD'nin kovboyları değil, Avrupa'nın uşakları değil Anadolu'nun evlatları Anadolu'nun yiğidine sahip çıkmalı.
* Oy pusulasında iki resim var, bir de mühür var. Biraz düşünmenizi istiyorum. Koalisyonlarla hükümetler kurulması hali Türkiye'nin temel sonuçlarının çözülmesine yetmiyor, yetemiyor. Türkiye'yi bataklığa, kaosa sürüklüyor. İşte bunları aşmak lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin önemi çok daha iyi anlaşılmalı.
* (Muhalefete) 6 masayla başladılar, 7 masaya çıktılar. Ne olacakları belli değil. Hans, Sam, Tony, Frank; Anadolu'nun yiğidi Recep Tayyip Erdoğan'a yenileceksiniz.
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