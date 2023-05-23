https://sputniknews.com.tr/20230523/mersinde-saganak-yagmur-etkili-oldu-onlarca-arac-sular-icinde-kaldi-1071425873.html

Mersin'de sağanak yağmur etkili oldu: Onlarca araç sular içinde kaldı

Mersin'de sağanak yağmur etkili oldu: Onlarca araç sular içinde kaldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran yağmur kentte etkili oldu. Yağışla birlikte, bazı sitelerin ihata duvarları yıkılırken, onlarca... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T06:45+0300

2023-05-23T06:45+0300

2023-05-23T06:45+0300

türkiye

mersin

türkiye

sağanak yağış

sel

sel felaketi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071425716_0:578:1500:1422_1920x0_80_0_0_c8efbfc3a67593ebf39d56eb575abed0.jpg

Ani bastıran yağış nedeniyle özellikle Altaylılar Mahallesi’nde birçok noktada su taşkınları oldu, vatandaşlar evlerinden çıkamayınca zor anlar yaşadı.Yağışların aniden bastırması ve şiddetli olması nedeniyle bir binanın ihata duvarı yıkıldı. 2 sitenin bahçesinde bulunan onlarca araç sular içinde kayboldu. Yağışın birinci kat seviyesine ulaşması nedeniyle bina sakinleri de evlerinden çıkamayarak mahsur kaldı. Yine aynı mahallede bir elektrik direği yıkılırken, bazı yollar yağış nedeniyle kapandı.Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Tarsus Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zorluklar yaşadı.

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, türkiye, sağanak yağış, sel, sel felaketi