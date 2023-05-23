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Mersin'de kuvvetli yağış etkili oldu: Tren seferleri durduruldu
Mersin'de kuvvetli yağış etkili oldu: Tren seferleri durduruldu
Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T11:32+0300
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Kentte gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu. D-400 kara yolunun Huzurkent Mahallesi istikametinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu. Araçların yolda kaldığı mahallelerde yağmurla gelen suyun tahliyesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerince çalışma başlatıldı.Tarsus'ta tarım alanları sular altında kaldıTarsus ilçesinde de ev ve iş yerleri sağanaktan etkilendi, Nacarlı Mahallesi'nde tarım arazilerinin bir kısmında su baskınları meydana geldi.Altaylılar Mahallesi'nde de bir sitenin otoparkındaki araçlar suyun altında kaldı, bir binanın istinat duvarı park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, AA muhabirine, Cinköy ve Çiriştepe kavşağındaki derenin taşması nedeniyle çevresindeki arazilerin sular altında kaldığını, Sayköy ve Dedeler mahallelerinde de yağmurla karışık dolu yağdığını söyledi.Erdoğan, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmasına başladıklarını kaydetti.Tren seferleri durdurulduÖte yandan, Tarsus-Mersin seferini yapan bir tren, raylarda oluşan birikinti nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolcular, diğer hattan gelen trene taşındı. Ekipler, raylarda temizlik çalışması başlattı.TCDD Taşımacılık AŞ, yağışlardan dolayı bugün Adana-Mersin arası yolcu trenlerinin işletilemediğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230523/adanada-saganak-caddeler-su-altinda-kaldi-1071427721.html
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türkiye, hava durumu, meteoroloji, mersin, sağanak
türkiye, hava durumu, meteoroloji, mersin, sağanak

Mersin'de kuvvetli yağış etkili oldu: Tren seferleri durduruldu

11:32 23.05.2023
© AAMersin'de kuvvetli yağış etkili oldu
Mersin'de kuvvetli yağış etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.
Kentte gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu. D-400 kara yolunun Huzurkent Mahallesi istikametinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu. Araçların yolda kaldığı mahallelerde yağmurla gelen suyun tahliyesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tarsus'ta tarım alanları sular altında kaldı

Tarsus ilçesinde de ev ve iş yerleri sağanaktan etkilendi, Nacarlı Mahallesi'nde tarım arazilerinin bir kısmında su baskınları meydana geldi.
Altaylılar Mahallesi'nde de bir sitenin otoparkındaki araçlar suyun altında kaldı, bir binanın istinat duvarı park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.
Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, AA muhabirine, Cinköy ve Çiriştepe kavşağındaki derenin taşması nedeniyle çevresindeki arazilerin sular altında kaldığını, Sayköy ve Dedeler mahallelerinde de yağmurla karışık dolu yağdığını söyledi.
Erdoğan, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmasına başladıklarını kaydetti.

Tren seferleri durduruldu

Öte yandan, Tarsus-Mersin seferini yapan bir tren, raylarda oluşan birikinti nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolcular, diğer hattan gelen trene taşındı. Ekipler, raylarda temizlik çalışması başlattı.
TCDD Taşımacılık AŞ, yağışlardan dolayı bugün Adana-Mersin arası yolcu trenlerinin işletilemediğini bildirdi.
Adana’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle birçok ana arter, ara sokaklar ve iş yerleri su altında kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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Adana’da sağanak: Caddeler su altında kaldı
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