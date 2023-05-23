https://sputniknews.com.tr/20230523/mersinde-kuvvetli-yagis-etkili-oldu-tren-seferleri-durduruldu-1071433056.html

Mersin'de kuvvetli yağış etkili oldu: Tren seferleri durduruldu

Mersin'de kuvvetli yağış etkili oldu: Tren seferleri durduruldu

Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T11:32+0300

2023-05-23T11:32+0300

2023-05-23T11:32+0300

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Kentte gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu. D-400 kara yolunun Huzurkent Mahallesi istikametinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu. Araçların yolda kaldığı mahallelerde yağmurla gelen suyun tahliyesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerince çalışma başlatıldı.Tarsus'ta tarım alanları sular altında kaldıTarsus ilçesinde de ev ve iş yerleri sağanaktan etkilendi, Nacarlı Mahallesi'nde tarım arazilerinin bir kısmında su baskınları meydana geldi.Altaylılar Mahallesi'nde de bir sitenin otoparkındaki araçlar suyun altında kaldı, bir binanın istinat duvarı park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, AA muhabirine, Cinköy ve Çiriştepe kavşağındaki derenin taşması nedeniyle çevresindeki arazilerin sular altında kaldığını, Sayköy ve Dedeler mahallelerinde de yağmurla karışık dolu yağdığını söyledi.Erdoğan, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmasına başladıklarını kaydetti.Tren seferleri durdurulduÖte yandan, Tarsus-Mersin seferini yapan bir tren, raylarda oluşan birikinti nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolcular, diğer hattan gelen trene taşındı. Ekipler, raylarda temizlik çalışması başlattı.TCDD Taşımacılık AŞ, yağışlardan dolayı bugün Adana-Mersin arası yolcu trenlerinin işletilemediğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230523/adanada-saganak-caddeler-su-altinda-kaldi-1071427721.html

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