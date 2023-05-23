https://sputniknews.com.tr/20230523/mersin-merkezli-5-ilde-kck-operasyonu-duzenlendi-1071427121.html

Mersin merkezli 5 ilde KCK operasyonu düzenlendi

Mersin merkezli 5 ilde KCK operasyonu düzenlendi

Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

mersin

pkk

pkk/kck

operasyon

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.Bu kapsamda, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 16 şüpheli ile sosyal medyada PKK propagandası yapan 6 şüpheli tespit edildi.Öte yandan, 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği saptandı.Ekipler, Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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türkiye, mersin, pkk, pkk/kck, operasyon