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Mersin merkezli 5 ilde KCK operasyonu düzenlendi
Mersin merkezli 5 ilde KCK operasyonu düzenlendi
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.Bu kapsamda, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 16 şüpheli ile sosyal medyada PKK propagandası yapan 6 şüpheli tespit edildi.Öte yandan, 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği saptandı.Ekipler, Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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Mersin merkezli 5 ilde KCK operasyonu düzenlendi

08:33 23.05.2023
© AA / Mustafa Ünal UysalMersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA / Mustafa Ünal Uysal
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Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 16 şüpheli ile sosyal medyada PKK propagandası yapan 6 şüpheli tespit edildi.
Öte yandan, 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği saptandı.
Ekipler, Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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