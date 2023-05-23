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Medvedev: NATO, nükleer bir çatışmanın imkansız olduğuna inanmakta yanılıyor
Medvedev: NATO, nükleer bir çatışmanın imkansız olduğuna inanmakta yanılıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, NATO’nun nükleer bir çatışmanın imkansız olduğuna inanmakta yanıldığını belirtti. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T17:47+0300
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dünya
dmitriy medvedev
rusya
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde NATO’nun nükleer bir çatışma içeren senaryonun imkansız olduğuna inanmakta yanıldığını söyledi.“NATO bu senaryoyu (nükleer kıyamet) ciddiye almıyor. Aksi takdirde NATO, Ukrayna rejimine bu tür tehlikeli silahları tedarik etmezdi. Yani, görünüşe göre bir nükleer çatışmanın veya bir nükleer kıyametin asla olmayacağı için imkansız olduğuna inanıyorlar. Fakat yanılıyorlar. Ve bir anda olaylar tamamen öngörülemeyen bir senaryoya göre gelişebilir. Ve sorumluluk tamamen Kuzey Atlantik İttifakı'na ait olacak” diyen Medvedev, Kiev'e giderek daha yıkıcı silahların tedarik edilmesinin nükleer kıyamet senaryosunu daha olası hale getirdiğini vurguladı.Medvedev, ABD'nin Ukrayna'daki çatışma kapsamındaki nihai hedefinin Rusya'yı yok etmek olduğunu söyledi.İlgili soruyu yanıtlayan Medvedev, “En azından Rusya Federasyonu'nun sınırlanması, çevrelenmesi. Çin ile ilgili de aynı şeyi yapıyorlar. Ancak nihai hedef, Rusya'nın bir ülke olarak yok edilmesidir” ifadelerini kullandı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ABD’nin bunu başarıp başaramayacağı sorusuna ise, “Hayır. Buna izin vermeyeceğiz” yanıtını verdi.‘Batılı ülkeler barış değil, savaş istiyor’Medvedev, Batılı ülkelerin barış değil, savaş istediklerini şu sözlerle ifade etti:Uzlaşma çabalarının boşuna harcandığına dikkat çeken Medvedev, “Zaman kaybı oldu. Onların diyaloğa hazır olmadığı ortay açıktı” diye konuştu.Kuzey Akım doğalgaz boru hattına yönelik sabotajdan ABD’yi sorunlu tutan Medvedev, Washington’un bu eylem nedeniyle Rusya’ya tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.Medvedev, “Tazminat ödesinler. O konuda hala kanıtlar hakkında konuşulabilecek olsa da. Bu süreç henüz tamamlanmadı ve bu sayfa kapanmadı. Her halükarda, bunu (patlamalarda parmakları olduğunu) reddediyorlar. Argümanları oldukça anlamsız görünse de” dedi ve şöyle devam etti:“Ve sadece bu hasar değil. Artyomovsk, Mariupol ve onların yardımları ve destekleriyle, onların parası ile yıkılan diğer birçok yerin restorasyonu için de tazminat versinler.”
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dmitriy medvedev, rusya, nato, nükleer
dmitriy medvedev, rusya, nato, nükleer

Medvedev: NATO, nükleer bir çatışmanın imkansız olduğuna inanmakta yanılıyor

17:47 23.05.2023 (güncellendi: 18:35 23.05.2023)
© SputnikDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© Sputnik
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, NATO’nun nükleer bir çatışmanın imkansız olduğuna inanmakta yanıldığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde NATO’nun nükleer bir çatışma içeren senaryonun imkansız olduğuna inanmakta yanıldığını söyledi.
NATO bu senaryoyu (nükleer kıyamet) ciddiye almıyor. Aksi takdirde NATO, Ukrayna rejimine bu tür tehlikeli silahları tedarik etmezdi. Yani, görünüşe göre bir nükleer çatışmanın veya bir nükleer kıyametin asla olmayacağı için imkansız olduğuna inanıyorlar. Fakat yanılıyorlar. Ve bir anda olaylar tamamen öngörülemeyen bir senaryoya göre gelişebilir. Ve sorumluluk tamamen Kuzey Atlantik İttifakı'na ait olacak” diyen Medvedev, Kiev'e giderek daha yıkıcı silahların tedarik edilmesinin nükleer kıyamet senaryosunu daha olası hale getirdiğini vurguladı.

Medvedev, ABD'nin Ukrayna'daki çatışma kapsamındaki nihai hedefinin Rusya'yı yok etmek olduğunu söyledi.
İlgili soruyu yanıtlayan Medvedev, “En azından Rusya Federasyonu'nun sınırlanması, çevrelenmesi. Çin ile ilgili de aynı şeyi yapıyorlar. Ancak nihai hedef, Rusya'nın bir ülke olarak yok edilmesidir” ifadelerini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ABD’nin bunu başarıp başaramayacağı sorusuna ise, “Hayır. Buna izin vermeyeceğiz” yanıtını verdi.

‘Batılı ülkeler barış değil, savaş istiyor’

Medvedev, Batılı ülkelerin barış değil, savaş istediklerini şu sözlerle ifade etti:
“Onlar (Batılı meslektaşlar) barış istemiyor, savaş istiyor, onlar işbirliği istemiyor, zıtlaşmak istiyor, onlar ülkemizi sıkıştırmak için mümkün olan her yolu deniyor.”
Uzlaşma çabalarının boşuna harcandığına dikkat çeken Medvedev, “Zaman kaybı oldu. Onların diyaloğa hazır olmadığı ortay açıktı” diye konuştu.
Kuzey Akım doğalgaz boru hattına yönelik sabotajdan ABD’yi sorunlu tutan Medvedev, Washington’un bu eylem nedeniyle Rusya’ya tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.
Medvedev, “Tazminat ödesinler. O konuda hala kanıtlar hakkında konuşulabilecek olsa da. Bu süreç henüz tamamlanmadı ve bu sayfa kapanmadı. Her halükarda, bunu (patlamalarda parmakları olduğunu) reddediyorlar. Argümanları oldukça anlamsız görünse de” dedi ve şöyle devam etti:
“Ve sadece bu hasar değil. Artyomovsk, Mariupol ve onların yardımları ve destekleriyle, onların parası ile yıkılan diğer birçok yerin restorasyonu için de tazminat versinler.”
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