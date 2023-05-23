Macaristan'dan getirilen kızıl panda Bursa'daki yeni yuvasında

© AANesli tükenme tehdidi altında olan dişi kızıl pandayla çiftleştirilmek üzere Macaristan'ın Nyıregyhaza kentindeki Sosto Zoo'dan getirilen erkek kızıl panda, 20 günlük karantina sürecinin ardından dişi pandanın bulunduğu alana konuldu.
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© AA
Nesli tükenme tehdidi altında olan dişi kızıl pandayla çiftleştirilmek üzere Macaristan'ın Nyıregyhaza kentindeki Sosto Zoo'dan getirilen erkek kızıl panda, 20 günlük karantina sürecinin ardından dişi pandanın bulunduğu alana konuldu.
© AAKızıl pandaların bakıcısı Yasin Yurtlu, erkek kızıl pandanın 1 ay önce getirildiğini, karantina sürecinin ardından 10 gün önce yaşam alanına alındığını dile getirdi.
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© AA
Kızıl pandaların bakıcısı Yasin Yurtlu, erkek kızıl pandanın 1 ay önce getirildiğini, karantina sürecinin ardından 10 gün önce yaşam alanına alındığını dile getirdi.
© AAYurtlu, 11 yaşında olan dişi pandanın 2018'den bu yana Bursa Hayvanat Bahçesinde olduğunu belirterek "Yeni gelen erkek pandamız henüz 2 yaşında" dedi.
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© AA
Yurtlu, 11 yaşında olan dişi pandanın 2018'den bu yana Bursa Hayvanat Bahçesinde olduğunu belirterek "Yeni gelen erkek pandamız henüz 2 yaşında" dedi.
© AAYurtlu, "İlk tanışma anlarından bu yana bir aksilik olmadı. Gayet iyi anlaşıyorlar. İnşallah yavruları da olursa nesilleri devam edecek" diye ekledi.
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© AA
Yurtlu, "İlk tanışma anlarından bu yana bir aksilik olmadı. Gayet iyi anlaşıyorlar. İnşallah yavruları da olursa nesilleri devam edecek" diye ekledi.