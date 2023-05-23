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Macaristan'dan getirilen kızıl panda Bursa'daki yeni yuvasında
Macaristan'dan getirilen kızıl panda Bursa'daki yeni yuvasında
Bursa Hayvanat Bahçesindeki dişi kızıl pandanın neslinin devamı için Macaristan'dan getirilen erkek kızıl panda yuvasına bırakıldı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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macaristan, panda, bursa, fotoğraf, фото
macaristan, panda, bursa, fotoğraf, фото

Macaristan'dan getirilen kızıl panda Bursa'daki yeni yuvasında

01:28 23.05.2023
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Bursa Hayvanat Bahçesindeki dişi kızıl pandanın neslinin devamı için Macaristan'dan getirilen erkek kızıl panda yuvasına bırakıldı.
© AANesli tükenme tehdidi altında olan dişi kızıl pandayla çiftleştirilmek üzere Macaristan'ın Nyıregyhaza kentindeki Sosto Zoo'dan getirilen erkek kızıl panda, 20 günlük karantina sürecinin ardından dişi pandanın bulunduğu alana konuldu.
Nesli tükenme tehdidi altında olan dişi kızıl pandayla çiftleştirilmek üzere Macaristan'ın Nyıregyhaza kentindeki Sosto Zoo'dan getirilen erkek kızıl panda, 20 günlük karantina sürecinin ardından dişi pandanın bulunduğu alana konuldu. - Sputnik Türkiye
1/4
© AA
Nesli tükenme tehdidi altında olan dişi kızıl pandayla çiftleştirilmek üzere Macaristan'ın Nyıregyhaza kentindeki Sosto Zoo'dan getirilen erkek kızıl panda, 20 günlük karantina sürecinin ardından dişi pandanın bulunduğu alana konuldu.
© AAKızıl pandaların bakıcısı Yasin Yurtlu, erkek kızıl pandanın 1 ay önce getirildiğini, karantina sürecinin ardından 10 gün önce yaşam alanına alındığını dile getirdi.
Kızıl pandaların bakıcısı Yasin Yurtlu, erkek kızıl pandanın 1 ay önce getirildiğini, karantina sürecinin ardından 10 gün önce yaşam alanına alındığını dile getirdi. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA
Kızıl pandaların bakıcısı Yasin Yurtlu, erkek kızıl pandanın 1 ay önce getirildiğini, karantina sürecinin ardından 10 gün önce yaşam alanına alındığını dile getirdi.
© AAYurtlu, 11 yaşında olan dişi pandanın 2018'den bu yana Bursa Hayvanat Bahçesinde olduğunu belirterek "Yeni gelen erkek pandamız henüz 2 yaşında" dedi.
Yurtlu, 11 yaşında olan dişi pandanın 2018'den bu yana Bursa Hayvanat Bahçesinde olduğunu belirterek Yeni gelen erkek pandamız henüz 2 yaşında dedi. - Sputnik Türkiye
3/4
© AA
Yurtlu, 11 yaşında olan dişi pandanın 2018'den bu yana Bursa Hayvanat Bahçesinde olduğunu belirterek "Yeni gelen erkek pandamız henüz 2 yaşında" dedi.
© AAYurtlu, "İlk tanışma anlarından bu yana bir aksilik olmadı. Gayet iyi anlaşıyorlar. İnşallah yavruları da olursa nesilleri devam edecek" diye ekledi.
Yurtlu, İlk tanışma anlarından bu yana bir aksilik olmadı. Gayet iyi anlaşıyorlar. İnşallah yavruları da olursa nesilleri devam edecek diye ekledi. - Sputnik Türkiye
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© AA
Yurtlu, "İlk tanışma anlarından bu yana bir aksilik olmadı. Gayet iyi anlaşıyorlar. İnşallah yavruları da olursa nesilleri devam edecek" diye ekledi.
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