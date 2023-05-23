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Macaristan, Katar ile doğalgaz alım anlaşması imzaladı
Macaristan, Katar ile doğalgaz alım anlaşması imzaladı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Katar ile doğalgaz alım anlaşması imzaladığını duyurdu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T02:06+0300
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dünya
macaristan
katar
doğalgaz
viktor orban
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ile Doha'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Katar ile doğalgaz alımı konusunda anlaşma imzaladığını ve iki ülkenin ekonomik işbirliğini geliştirmeyi planladığını söyledi.Sosyal medya hesabından video mesaj paylaşan Orban, "Geçen yıl içinde Katar'ın Avrupa için kilit öneme sahip bir ülke olduğunu öğrendik. Avrupa ekonomisi, eksik Rus doğalgazının önemli bir kısmını buradan gelen LNG ile telafi etti. Enerji işbirliği konusunda anlaştık, buradan da gaz alacağız; tek ayak üzerinde durmaktansa birkaç ayak üzerinde durmak her zaman daha iyidir" ifadelerini kullandı.Ayrıca Orban, görüşmelerin ardından Macaristan ve Katar liderlerinin altyapı ve hava trafiğini geliştirme, iletişim ve tarım alanlarında işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını ve böylece Katar-Macaristan ekonomik işbirliği için iyi bir perspektif açtıklarını kaydetti.Başbakan, Katar'ın da Macaristan gibi Ukrayna'da barışçıl bir çözüm için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230122/macaristan-enerji-tedariki-rus-petrolu-ve-dogalgazi-olmadan-garanti-altina-alinamaz---1066044818.html
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macaristan, katar, doğalgaz, viktor orban

Macaristan, Katar ile doğalgaz alım anlaşması imzaladı

02:06 23.05.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEKViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEK
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Katar ile doğalgaz alım anlaşması imzaladığını duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ile Doha'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Katar ile doğalgaz alımı konusunda anlaşma imzaladığını ve iki ülkenin ekonomik işbirliğini geliştirmeyi planladığını söyledi.
Sosyal medya hesabından video mesaj paylaşan Orban, "Geçen yıl içinde Katar'ın Avrupa için kilit öneme sahip bir ülke olduğunu öğrendik. Avrupa ekonomisi, eksik Rus doğalgazının önemli bir kısmını buradan gelen LNG ile telafi etti. Enerji işbirliği konusunda anlaştık, buradan da gaz alacağız; tek ayak üzerinde durmaktansa birkaç ayak üzerinde durmak her zaman daha iyidir" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Orban, görüşmelerin ardından Macaristan ve Katar liderlerinin altyapı ve hava trafiğini geliştirme, iletişim ve tarım alanlarında işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını ve böylece Katar-Macaristan ekonomik işbirliği için iyi bir perspektif açtıklarını kaydetti.
Başbakan, Katar'ın da Macaristan gibi Ukrayna'da barışçıl bir çözüm için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
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