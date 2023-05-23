https://sputniknews.com.tr/20230523/lukasenko-olmeyi-planlamiyorum-1071479014.html
Lukaşenko: Ölmeyi planlamıyorum
Lukaşenko: Ölmeyi planlamıyorum
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, adenovirüs geçirdiğini belirterek ölmesini bekleyenleri sakin olmaya çağırdı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T23:05+0300
2023-05-23T23:05+0300
2023-05-23T23:05+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
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Lukaşenko, “Birileri öleceğimi düşünüyorsa, sakin olun. Bu Messenger ve Telegram’da boş akıl yürütmelerden başka bir şey değil” dedi.Bu tür hastalıkların 'üç günde tedavi olduğunu' söyleyen Lukaşenko, yoğun iş programı yüzünden sağlığına yeterince dikkat ayıramadığını itiraf ederek “Tedavi fırsatım yoktu, Moskova’ya gittim, sonra Gomel’e. Tüm bunlar birikti” dedi.Belarus lideri, hastalığıyla ilgili dedikodu yaymayı bırakma çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230518/lukasenko-bati-savasa-hazirlandigini-acikca-itiraf-ediyor-1071277478.html
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belarus, aleksandr lukaşenko
belarus, aleksandr lukaşenko
Lukaşenko: Ölmeyi planlamıyorum
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, adenovirüs geçirdiğini belirterek ölmesini bekleyenleri sakin olmaya çağırdı.
Lukaşenko, “Birileri öleceğimi düşünüyorsa, sakin olun. Bu Messenger ve Telegram’da boş akıl yürütmelerden başka bir şey değil” dedi.
Bu tür hastalıkların 'üç günde tedavi olduğunu' söyleyen Lukaşenko, yoğun iş programı yüzünden sağlığına yeterince dikkat ayıramadığını itiraf ederek “Tedavi fırsatım yoktu, Moskova’ya gittim, sonra Gomel’e. Tüm bunlar birikti” dedi.
Belarus lideri, hastalığıyla ilgili dedikodu yaymayı bırakma çağrısında bulundu.