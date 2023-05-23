https://sputniknews.com.tr/20230523/lukasenko-olmeyi-planlamiyorum-1071479014.html

Lukaşenko: Ölmeyi planlamıyorum

Lukaşenko: Ölmeyi planlamıyorum

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, adenovirüs geçirdiğini belirterek ölmesini bekleyenleri sakin olmaya çağırdı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

belarus

aleksandr lukaşenko

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Lukaşenko, “Birileri öleceğimi düşünüyorsa, sakin olun. Bu Messenger ve Telegram’da boş akıl yürütmelerden başka bir şey değil” dedi.Bu tür hastalıkların 'üç günde tedavi olduğunu' söyleyen Lukaşenko, yoğun iş programı yüzünden sağlığına yeterince dikkat ayıramadığını itiraf ederek “Tedavi fırsatım yoktu, Moskova’ya gittim, sonra Gomel’e. Tüm bunlar birikti” dedi.Belarus lideri, hastalığıyla ilgili dedikodu yaymayı bırakma çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230518/lukasenko-bati-savasa-hazirlandigini-acikca-itiraf-ediyor-1071277478.html

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