https://sputniknews.com.tr/20230523/lebron-jamesten-emeklilik-sinyali-gelecegin-ne-olacagi-belli-degil-1071454806.html

LeBron James'ten emeklilik sinyali: Geleceğin ne olacağı belli değil

LeBron James'ten emeklilik sinyali: Geleceğin ne olacağı belli değil

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, profesyonel kariyerine devam etme konusunu detaylıca düşüneceğini söyledi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T15:31+0300

2023-05-23T15:31+0300

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spor

lebron james

emeklilik

nba

basketbol

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Denver Nuggets'a 113-111 yenilerek 4-0 kaybettiği Batı Konferansı final serisinin ardından basın toplantısında konuştu. 38 yaşındaki James, bir basın mensubunun "Sezon bitti. Emekliliği düşünüyor musun?" sorusu üzerine, "Açıkçası, basketbola devam konusu üzerine düşüneceğim. Geleceğin ne olacağı belli değil. Bu konuyu detaylıca düşüneceğim" cevabını verdi.Son üç sezondur şampiyonluğa ulaşamayan Lakers'ın son maçında James, 40 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik performansına rağmen takımını galibiyete taşıyamamıştı.Bu sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin en skorer oyuncusu konumuna gelen James, 4 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 4'er kez NBA Finalleri'nin ve sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen James, ABD Milli Takımı'yla iki kez olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230116/lebron-james-nba-tarihinde-38-bin-sayi-barajini-asan-ikinci-oyuncu-oldu-1065796086.html

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