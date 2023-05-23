https://sputniknews.com.tr/20230523/kurtulmus-chp-hdpnin-oyu-olmadan-kimi-aday-cikarirsa-cikarsin-erdoganin-karsisinda-rakip-olamaz-1071471318.html

Kurtulmuş: CHP, HDP'nin oyu olmadan kimi aday çıkarırsa çıkarsın, Erdoğan'ın karşısında rakip olamaz

Kurtulmuş: CHP, HDP'nin oyu olmadan kimi aday çıkarırsa çıkarsın, Erdoğan'ın karşısında rakip olamaz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Biz başından itibaren diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi, HDP'nin oyu olmadan kimi aday çıkarırsa çıkarsın, Erdoğan'ın... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T20:24+0300

2023-05-23T20:24+0300

2023-05-23T20:27+0300

numan kurtulmuş

2023 türkiye seçimleri

chp

hdp

seçim

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Kurtulmuş ''Biz seçimi kazanacağız, cezaevlerinin duvarlarını yıkacağız, tutsakları salıvereceğiz" gibi söylemlerde de bulunulduğunu, Van mitingi gibi bazı mitinglerde de CHP'nin yöneticileriyle HDP'li yöneticilerin çok yakın görüntüleri olduğunu kaydederek, "Bunu biz söylediğimiz anda çok kızıyorlar. 'Hayır biz HDP'yle işbirliği yapmıyoruz.' 'İşte HDP, Yeşil Sol Parti falan onlar ayrı bir organizasyondur.' Ama milleti kandırmaya kalkmayın. Siyasi matematik de ortada. Eğer HDP'nin oyu olmasa Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44 oya ulaşması mümkün mü? Değil" ifadelerini kullandı.Bunu HDP seçmeninin de CHP seçmeninin de bildiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:Kurtulmuş, milletin tüm bunları gördüğünü, buna gerekli cevabı da 28 Mayıs'ta sandıkta vereceğini söyledi.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş'ın özgür kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" söylemlerine ilişkin soruya da Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:'Şimdi öyle görünüyor ki bu beyler bundan rahatsız'Bir Yeşil Sol Parti milletvekili adayının 14 Mayıs öncesindeki röportajlarından birinde "Afrin'i geri alacağız" şeklinde bir söylemde bulunduğu belirtilen Kurtulmuş, "Siyaset yapabilmenin ilk koşullarından birisi şudur. Yani bir eli dağda, bir eli silahta, bir eli bombada, bir eli sandıkta olmaz. İkisinden birisini tercih edeceksiniz" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de halka hayatı zindan eden, insanlara da ölüm pusuları kuran terör örgütüne karşı mücadele ettiğini kaydeden Kurtulmuş, Türkiye'nin orayı işgal etmek için değil, terörü sonlandırmak için o bölgede bulunduğunu belirtti.Kurtulmuş, "Şimdi öyle görünüyor ki bu beyler bundan rahatsız. Onun için diyorlar işte 'Biz Afrin'i geri alacağız.' Güya kendisine yakın olan, sempatizan olan kitleyi bir şekilde motive etmek için bunu söylüyorlar" diye konuştu.CHP'nin insanları enayi yerine koymaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Şimdi biz başından itibaren diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi, HDP'nin oyu olmadan kimi aday çıkarırsa çıkarsın, Erdoğan'ın karşısında rakip dahi olması mümkün değil. Yani mücadeleye dahi girebilmesi mümkün değil. Zaten son 14 Mayıs seçimleri bunu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.'Sinan Oğan'ın 5,2'ye yakın bir oy alması demokratik açıdan başarı'Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, seçimin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı görüşmelere ilişkin sürecin nereye gittiğine yönelik soruya Kurtulmuş, birinci turda Oğan'ın 5,2'ye yakın bir oy almasının demokratik açıdan bir başarı olduğunu, önce bunu tebrik etmeleri gerektiğini söyledi.Burada iki adayın olduğunu, birçok konuda da temel farklılıklar bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, şunları dile getirdi:Kurtulmuş, ikinci turda nasıl bir netice bekledikleri sorusuna da "Bu seçim tabiri caizse bir kupa finali. İki maçtan, iki ayaktan oluşuyor. Birinci turu, birinci maçı biz kazandık ama henüz kupayı almadık. Yani Cumhurbaşkanımız henüz millet tarafından tescillenmedi. Dolayısıyla 49,5 ya, buna bir yarım puan daha ihtiyaç var. Nasılsa birileri verir diye kimse aman demesin. O 49.5 geride kaldı, şimdi sıfırdan başlıyoruz. 49,5'u alacağız. Artı o yarım puanın üzerine bir puan, 2 puan, 3 puan, 4 puan, 5 puan... Artık ne kadar milletimiz teveccüh gösterirse, çok daha yüksek bir oy alacağız ki kupanın ikinci ayağını da kazanalım" yanıtını verdi.

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numan kurtulmuş, chp, hdp, seçim