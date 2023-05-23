https://sputniknews.com.tr/20230523/kim-dotcom-abd-kuzey-akim-saldirilari-icin-onlarca-yil-hazirlik-yapmis-olabilir-1071443172.html

Kim Dotcom: ABD, Kuzey Akım saldırıları için onlarca yıl hazırlık yapmış olabilir

Kim Dotcom: ABD, Kuzey Akım saldırıları için onlarca yıl hazırlık yapmış olabilir

Megaupload dosya paylaşım sitesinin kurucusu Kim Dotcom, ABD'nin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırı için onlarca yıl hazırlık yapmış... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T13:30+0300

2023-05-23T13:30+0300

2023-05-23T13:30+0300

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ABD'de gizli sabotajların simülasyonu üzerinde çalışan bir mühendisten aldığı bilgileri paylaşan Dotcom, ABD'nin Kuzey Akım hatlarında yaşananlara benzer patlamaları onlarca yıl içinde hazırlamış olabileceğini kaydetti.Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda donanmaya bağlı özel kuvvetlerin (Navy Seals) gizli operasyonları için gelişmiş sualtı taşıma sistemleri (ASDS) üzerinde mühendis olarak çalıştığını söyleyen ismi açıklanmayan kaynak, 2001'de boru hatlarında sabotaj organize edilmesi de dahil çeşitli senaryolar için yazılım geliştirme imkanına sahip olduklarını anlattı.Kaynak, "ABD'nin böyle bir imkana onlarca yıl boyunca sahip olduğunu ve ASDS sisteminin silahlı donatılmış halde bulunduğunu, Kuzey Akım'daki patlamaları gerçekleştirebilecek kapasiteye kesinlikle sahip olduğunu teyit edebilirim" dedi.Uçuş takip servisi Flightradar'ın açık verilerine bakıldığında saldırının nasıl düzenlendiğinin anlaşıldığını belirterek 25 ve 26 Eylül'de (yani patlamanın bir gün önce ve patlama gününde) Baltık Denizi semalarında olay yerine yakın noktada ABD Donanması'na ait uçakların görüldüğünü anımsatan kaynak, "Patlayıcının nasıl yerleştirildiği tam olarak bilinmese de, bu operasyonda ASDS'nin ve donanma dalgıçlarının kullanıldığından eminim" ifadelerini kullandı.Kaynağının verilerini aktardıktan sonra paylaşımını sonlandıran Kim Dotcom, "Radar kanıtlarını inceledim ve bu, ABD hükümetinin Kuzey Akım boru hatlarını havaya uçurduğuna dair ikna edici bir tablo oluşturuyor. Bu terör eylemini Joe Biden'ın emrettiği konusunda aklımda hiçbir şüphe yok" vurgusu yaptı.Daha önce Kim Dotcom, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların ardından 'İşlem tamam' mesajı attığını ortaya çıkarmıştı.İngiltere basınında yer alan haberlerde, Truss'ın Blinken'a Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajın ardından 'İşlem tamam' mesajı attığı ve hackerların bu mesajı tespit etmesi sonrası görevinden istifa etmek zorunda kaldığı öne sürülmüştü.

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