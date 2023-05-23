https://sputniknews.com.tr/20230523/katar-enerji-bakani-avrupa-icin-en-kotusu-kapida-1071436501.html
Katar Enerji Bakanı: Avrupa için en kötüsü kapıda
Katar Enerji Bakanı: Avrupa için en kötüsü kapıda
Katar, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların bekledikleri kadar büyük sorunlara yol açmamasına sevinen Batı’yı uyardı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:11+0300
2023-05-23T12:11+0300
2023-05-23T12:11+0300
katar
ukrayna krizi
enerji
rusya
ukrayna
avrupa
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Katar Ekonomik Forumu’nda konuşan Katar Enerji Bakanı Saad el Kaabi, “Bu yıl insanlığı ve Avrupa’yı kurtaran tek şey kış mevsiminin ılık geçmesi ve ekonominin yavaşlamasıydı” dedi. Katarlı bakan 2024’te ekonominin toparlanmaya başlaması ve kışın da mevsim normallerinde seyretmesi halinde en kötüsünün kapıda olduğu uyarısı yaptı. Avrupa’ya seslenmeye devam eden ve enerji krizinin ortadan yok olmadığını hatırlatan Kaabi, “Bu durumun farkında varmaz, doğru düzgün plan yapmaz ve üretici ile firmalarla oturup konuşmazlarsa gerçekle yüzleşecekler” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/macaristan-katar-ile-dogalgaz-alim-anlasmasi-imzaladi-1071423445.html
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katar, enerji, rusya, ukrayna, avrupa
katar, enerji, rusya, ukrayna, avrupa
Katar Enerji Bakanı: Avrupa için en kötüsü kapıda
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Katar, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların bekledikleri kadar büyük sorunlara yol açmamasına sevinen Batı’yı uyardı.
Katar Ekonomik Forumu’nda konuşan Katar Enerji Bakanı Saad el Kaabi, “Bu yıl insanlığı ve Avrupa’yı kurtaran tek şey kış mevsiminin ılık geçmesi ve ekonominin yavaşlamasıydı” dedi.
Katarlı bakan 2024’te ekonominin toparlanmaya başlaması ve kışın da mevsim normallerinde seyretmesi halinde en kötüsünün kapıda olduğu uyarısı yaptı.
Avrupa’ya seslenmeye devam eden ve enerji krizinin ortadan yok olmadığını hatırlatan Kaabi, “Bu durumun farkında varmaz, doğru düzgün plan yapmaz ve üretici ile firmalarla oturup konuşmazlarsa gerçekle yüzleşecekler” ifadesini kullandı.