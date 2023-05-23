https://sputniknews.com.tr/20230523/katar-enerji-bakani-avrupa-icin-en-kotusu-kapida-1071436501.html

Katar Enerji Bakanı: Avrupa için en kötüsü kapıda

Katar Enerji Bakanı: Avrupa için en kötüsü kapıda

Katar, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların bekledikleri kadar büyük sorunlara yol açmamasına sevinen Batı’yı uyardı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

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katar

ukrayna krizi

enerji

rusya

ukrayna

avrupa

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Katar Ekonomik Forumu’nda konuşan Katar Enerji Bakanı Saad el Kaabi, “Bu yıl insanlığı ve Avrupa’yı kurtaran tek şey kış mevsiminin ılık geçmesi ve ekonominin yavaşlamasıydı” dedi. Katarlı bakan 2024’te ekonominin toparlanmaya başlaması ve kışın da mevsim normallerinde seyretmesi halinde en kötüsünün kapıda olduğu uyarısı yaptı. Avrupa’ya seslenmeye devam eden ve enerji krizinin ortadan yok olmadığını hatırlatan Kaabi, “Bu durumun farkında varmaz, doğru düzgün plan yapmaz ve üretici ile firmalarla oturup konuşmazlarsa gerçekle yüzleşecekler” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230523/macaristan-katar-ile-dogalgaz-alim-anlasmasi-imzaladi-1071423445.html

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