https://sputniknews.com.tr/20230523/kamu-iscisi-zamli-maaslarini-ne-zaman-alacak-1071445590.html
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme kapsamında alacağı zam oranı ilk 6 ay için yüzde 45 oldu. Zamlı maaşların ve birikmiş fark ödemelerinin gelecek ay... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T14:12+0300
2023-05-23T14:12+0300
2023-05-23T14:12+0300
ekonomi
kamu
kamu görevlisi
maaş
zam
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Kamu işçilerinin sözleşmelerinin hazırlanması için sendikalar çalışmalarına devam ediyor. Sözleşmelerin tamamlanması zamlı maaşların alınması için gerekli. Sendikaların ay sonuna kadar sözleşmeleri yetiştirmesi öngörülüyor.Kamu işçisinin ortalama giydirilmiş ücreti 21 bin lira oldu. Zamlı maaşların gelecek aydan itibaren ödenmesi bekleniyor. Sözleşmesi bu aya yetişmeyenler birikmiş fark ödemelerini de alabilecek.İkinci 6 ay için ise yüzde 15, artı enflasyon farkı verilmesine karar verildi. Ertesi yıl ise yine 6 aylık dönemlerde yapılacak zamlarda yüzde 10 artışa ilaveten enflasyon farkı dikkate alınacak.Sosyal haklarda ve ek ödemelerde de artışa gidildi. Fazla çalışma ücretleri yüzde 70 yükseltildi. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesi kararlaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230502/destici-en-dusuk-emekli-maasi-11-bin-lirayi-gececek-1070475483.html
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kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak,kamu işçisi zamlı maaşı ne kadar,kamu işçici ne zaman maaş alacak,kamu işçisi zamlı maaş hangi ay alınır,kamu işçisi ne zaman maaş alcak
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
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700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme kapsamında alacağı zam oranı ilk 6 ay için yüzde 45 oldu. Zamlı maaşların ve birikmiş fark ödemelerinin gelecek ay hesaplara yatırılması bekleniyor.
Kamu işçilerinin sözleşmelerinin hazırlanması için sendikalar çalışmalarına devam ediyor. Sözleşmelerin tamamlanması zamlı maaşların alınması için gerekli. Sendikaların ay sonuna kadar sözleşmeleri yetiştirmesi öngörülüyor.
Kamu işçisinin ortalama giydirilmiş ücreti 21 bin lira oldu. Zamlı maaşların gelecek aydan itibaren ödenmesi bekleniyor. Sözleşmesi bu aya yetişmeyenler birikmiş fark ödemelerini de alabilecek.
İkinci 6 ay için ise yüzde 15, artı enflasyon farkı verilmesine karar verildi. Ertesi yıl ise yine 6 aylık dönemlerde yapılacak zamlarda yüzde 10 artışa ilaveten enflasyon farkı dikkate alınacak.
Sosyal haklarda ve ek ödemelerde de artışa gidildi. Fazla çalışma ücretleri yüzde 70 yükseltildi. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesi kararlaştırıldı.