https://sputniknews.com.tr/20230523/jeffrey-epstein-bill-gatese-evlilikdisi-iliskisi-uzerinden-santaj-yapip-parasini-almaya-calismis-1071444408.html

Jeffrey Epstein, Bill Gates'e evlilikdışı ilişkisi üzerinden şantaj yapıp parasını almaya çalışmış

Jeffrey Epstein, Bill Gates'e evlilikdışı ilişkisi üzerinden şantaj yapıp parasını almaya çalışmış

Reşit olmayan kızları istismar ettiği seks ticareti ağı yöneten Epstein'ın hayırseverlik kisvesi altındaki bir girişimine destek vermediği için kızdığı Gates'e... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T15:23+0300

2023-05-23T15:23+0300

2023-05-23T15:59+0300

bill gates

jeffrey epstein

abd

dünya

briç

ifşa

tehdit

şantaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066522203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4df7b906cf1fb4a9e3f5ca93d83a2820.jpg

Seks suçlusu Jeffrey Epstein'la yakınlık kurmuş dünyaca ünlü kişiler içinden eski defterleri en çok açılan, yüksek teknoloji devi Bill Gates oldu. Koronavirüs pandemisi komplo teorilerinin vazgeçilmez kötü adamı Gates için reşit olmayan kızları ortaklarıyla birlikte cinsel istismara uğrattıktan sonra seçkin zenginlere satmaktan mahkumiyet alan ve ikinci kez yakalandığında hücresinde ölü bulunan Epstein'la dostluğun bedeli ağır oldu.Daha önce Microsoft kurucusu Gates'in Nobel Barış Ödülü almasına yardımcı olması için dostluk kurduğu Epstein'dan eşi Melinda'dan boşanma konusunda tavsiye de aldığına dair haberler çıkmıştı. Bu kez ABD'li milyarder finansçı Epstein'ın hayırseverlik kisvesi altındaki bir girişimine destek vermediği için Gates'e kızdığı ve Microsoft kurucusuna evlilikdışı ilişkisini ifşa tehdidiyle şantaj girişiminde bulunduğu haberleri patlak verdi. Eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump'tan Britanya Kralı 3. Charles'ın erkek kardeşi, York Dükü Prens Andrew'a dek en nüfuzlu isimleri telefon defterinde sıralayan Epstein'ın Gates'e karşı şantaj aracı olarak Mila Antonova isimli briç oyuncusuyla ilişkisi olduğu iddiasını kullandığı öne sürüldü. Antonova'nın Epstein'a insanlara briç öğretmeye yönelik kendi işini kurma fikriyle yanaştığı, 2013'te Gates'in o dönemdeki danışmanı Boris Nikoliç'in kadın briççiyi Epstein'a yönlendirdiği belirtildi. Epstein, girişim fikrini reddettiği genç kadına eğitimi için ödeme yapmayı kabul etti ve 2014 yılında New York'tayken kalması için bir daire sağladı. Antonova, orada kaldığı süre boyunca Epstein veya başkasıyla herhangi bir etkileşimi olmadığını söyledi.2017'de Epstein, Gates'e gönderdiği e-postada, Antonova'nın eğitimi için kendisine geri ödeme yapmasını talep etti. Sözcüsüne göre parayı ödemeyen Gates'in Epstein'la hiçbir mali ilişkisi olmadı.Aynı yılın ilerleyen zamanlarında, JPMorgan Chase ile hayırsever girişim kurmaya çalışan ve Gates'le ilişkisini bankanın gözünde kendini meşrulaştırmak için kullanmayı uman Epstein, Microsoft kurucusundan olumsuz yanıt alınca, Antonova ile ilişkisini ifşa etme tehdidini devreye soktu.Sözcüsünün medyaya getirdiği izahata göre "Gates, Epstein'la yalnızca hayırsever amaçlarla biraraya geldi, Gates'i bu konunun ötesine çekmekte defalarca başarısız olan Epstein, Gates'i tehdit etmek için geçmişteki bir ilişkisinden başarısız şekilde yararlanmaya çalıştı".Melinda ile 27 yıllık evliliğinde ikinci kez evlilikdışı ilişkiyle suçlanması oldu. İlkinde bir Microsoft çalışanıyla neredeyse yirmi yıllık bir ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Haberlere göre Gates ile Antonova, Mart 2010'da ABD'nin Nevada eyaletinin Reno kentinde Ulusal Briç Turnuvası'nda oynarken tanıştı. Microsoft kurucusunun birlikte hayırsever vakıf kurduğu Melinda French Gates'le evliliğine rağmen Antonova'yla kısa bir aşk yaşadığı iddia edildi.Bu vesileyle Reno'daki turnuvada Antonova'nın "Sen kimsin" diye sorması üzerine flörtöz bir gülümsemeyle yanıt veren Gates'le yaptığı röportajın videosu da yeniden su yüzüne çıktı. O dönemde BridgeUnion isimli briç sitesini yöneten Antonova 26, dünyanın en büyük yazılım şirketini yöneten Gates ise 54 yaşındaydı. Gates, 2011'den itibaren Epstein'la New York'un Manhattan ilçesinin Upper East Side mahallesindeki konağında akşam yemekleri dahil planlı 6'dan fazla buluşma gerçekleştirdi. Mart 2013'te Epstein'ın özel jetiyle New Jersey'den Florida'ya uçan Gates, aynı ayın içinde Epstein'la birlikte Fransa'ya gitti. İkili, 2014'te tekrar buluştu.Oysa Epstein, 2006'da 14 yaşındaki kız çocuklarına cinsel tacizde bulunmakla suçlanmış ve 2008'de reşit olmayan bir kızı fuhuş için taciz ve tedarik suçunu kabul etmişti.Haberler üzerine Gates ile iddia edilen ilişkisi hakkında yorum yapmayı reddeden Antonova, "Epstein ve yaptıklarından tiksiniyorum" diye konuştu. Suç sicili dahil Epstein'ın gerçek kimliğinden habersiz olduğunu söyleyen kadın briççi, "Sadece başarılı bir iş adamı olduğunu ve yardım etmek istediğini düşündüm" diyerek ekledi: 2018'de Miami Herald'ın haberiyle Epstein'ın istismarına uğrayan onlarca reşit olmayan kız daha olduğunun ortaya çıkması üzerine ABD'li milyarder finansçı, Temmuz 2019'da seks ve insan kaçakçılığı ağı suçlamasıyla yakalanıp hapse konulmuştu. Ağustos 2019'da hücresinde şüpheli şekilde ölü bulunması, intihar açıklamasıyla kapatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20211222/trumpin-cocuk-istismarcisi-epsteina-ait-lolita-ekspreste-7-kez-seyahat-ettigi-ortaya-cikti-1052002640.html

https://sputniknews.com.tr/20230501/cezaevinde-olen-epsteinin-ozel-belgeleri-ifsa-oldu-cia-baskani-ve-noam-chomsky-ile-gorusmus-1070441777.html

https://sputniknews.com.tr/20220215/prens-andrew-kendisini-cinsel-istismarla-suclayan-virginia-giuffre-ile-anlasmaya-vardi-1053880107.html

https://sputniknews.com.tr/20211209/cocuk-istismarcisi-milyarder-epsteinin-kralice-elizabethin-evinde-cekilen-fotografi-ortaya-cikti-1051606044.html

https://sputniknews.com.tr/20220629/abdde-seks-ticareti-davasinda-suclu-bulunan-maxwell-20-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1058074399.html

https://sputniknews.com.tr/20211101/barclays-ceosu-epsteinla-iliskisine-dair-sorusturma-raporu-nedeniyle-istifa-etti-1050376725.html

https://sputniknews.com.tr/20230518/epsteinin-seks-agini-finanse-etmekle-suclanan-deutsche-bank-75-milyon-dolar-odemeyi-kabul-etti-1071275312.html

https://sputniknews.com.tr/20230421/abd-bankasi-jpmorgan-ile-fuhus-suclusu-epsteinin-iliskileri-tartisma-konusu-oldu-1070036821.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bill gates, jeffrey epstein, abd, briç, ifşa, tehdit, şantaj