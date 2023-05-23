https://sputniknews.com.tr/20230523/iyi-parti-lideri-aksener-kilicdarogluna-kefilim-1071421794.html

İYİ parti lideri Akşener: Kılıçdaroğlu'na kefilim

İYİ parti lideri Akşener: Kılıçdaroğlu'na kefilim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na kefilim. Ne Abdullah Öcalan'ı çıkarır ne PKK ile el sıkışır ne Habur rezaletini yaşatır ne de... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T01:09+0300

2023-05-23T01:09+0300

2023-05-23T01:09+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

ak parti

chp

iyi parti

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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Akşener, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Akşener, kendisinde bu konuda olumlu ya da olumsuz değerlendirme yapma hakkını bulmadığını, bu değerlendirmeyi Oğan'a oy veren seçmenlerin yapacağını söyledi.Kişisel kararını saygıyla karşıladığını belirterek Oğan'a başarı dileyen Akşener, ona oy veren seçmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini düşünmediğini ifade etti. Akşener, soru üzerine, Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesine şaşırmadığını kaydetti.Millet İttifakı'nın oy oranını Cumhurbaşkanı Seçimi açısından başarısızlık olarak görmediğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:'Sıfırdan başlıyoruz'Seçimi kaybetmeleri halinde başkanlık sisteminin bir daha tartışılamayacağını anlatan Akşener, "Biz bunu değiştirmeliyiz. Belki de bu bir şans oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçtirdiğimizde AK Parti de dahil olmak üzere bu sistemi değiştirebiliriz." dedi.Seçim sürecinde gençlerin geleceğine ilişkin fikirlerini anlatmaya yoğunlaştığını, konuşulması gerekenin bu olduğuna inandığını belirten Akşener, "İki aydır et almadığını söyleyen aileler gördüm. Bunları konuşmamız lazımdı. O aileler bana 'Sen HDP'li misin, masada HDP var mı, sen PKK'lı mısın?' demiyor. Söylemeye çalıştığım şu, 49'lardan, parti oyundan bahsediyorum, 35'e düşmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Gayret etmemiz lazım. Seçmen patrondur, velinimettir. Seçmeni ikna etmek bizim görevimiz. Eksiğimiz varmış, tamamlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.İkinci turda iki tarafın da yarışa sıfırdan başlayacağını belirten Akşener, şunları söyledi:Akşener, AK Parti seçmeninden de oy almak için çalıştığını söyledi.Meral Akşener, Kürtlere, "PKK'lı" olarak bakılmasının yanlış olduğunun altını çizerek, ayrıştırıcı dil kullanılmasına karşı çıktılarını ifade etti.Bir soru üzerine Akşener, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na kefilim. Ne Abdullah Öcalan'ı çıkarır ne PKK ile el sıkışır ne Habur rezaletini yaşatır ne de FETÖ ile el sıkışır." dedi.Akşener, parlamenter sisteme geçmenin ülke için elzem olduğuna inandığını dile getirerek, bunun için de Kılıçdaroğlu'na oy istediğini söyledi.Türkiye'de ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini, Millet İttifakı'ndaki partilerin bunu düzeltebilecek güçlü kadrolara sahip olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:'Seçmen velinimettir, onu eleştiremezsiniz'Akşener, seçim sonuçlarının ardından depremzedelere sosyal medyadan eleştireler yapıldığının hatırlatılması üzerine, bunların çok yanlış olduğunu vurguladı.Deprem gibi afetlerin ardından kutuplaşma olmaması gerektiğinin altını çizen Meral Akşener, şöyle konuştu:'Güney Ordusu sınırları koruyacak'Meral Akşener, seçildikleri takdirde Ege Ordusu gibi "Güney Ordusu" kurmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Sayın Erdoğan acaba Ege Ordusu'nun 1975'te nasıl kurulduğunu bilir mi? Güney Ordusu o sınırları koruyacak, o ilden, bu ilden asker toplamadan orada bir karargah, bir komutanlık kuracağız." dedi.Seçime CHP listelerinden giren 4 partinin sonuçlara sağladığı katkıya yönelik eleştirilerin hatırlatıldığı Akşener, "Ben o konuda yorum yapamam çünkü CHP'nin talebi bu. Yani ben biliyorum ki DEVA Partisine de Gelecek Partisine de Demokrat Partiye de Saadet Partisine de bizzat Sayın Kılıçdaroğlu bu teklifte bulundu." ifadelerini kullandı.

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meral akşener, ak parti, chp, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan