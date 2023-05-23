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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 zanlı yakalandı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.Yapılan çalışmalar sırasında örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı.Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230519/abd-yuksek-mahkemesi-reina-dahil-isid-saldirilariyla-ilgili-davada-sosyal-medya-lehine-karar-verdi-1071317982.html
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işid, istanbul, operasyon, zanlı, terörle mücadele şubesi (tem)
işid, istanbul, operasyon, zanlı, terörle mücadele şubesi (tem)

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 zanlı yakalandı

10:31 23.05.2023
© AAgözaltı, IŞİD, operasyon
gözaltı, IŞİD, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalar sırasında örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.
İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ABD Yüksek Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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ABD Yüksek Mahkemesi, Reina dahil IŞİD saldırılarıyla ilgili davada sosyal medya lehine karar verdi
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