https://sputniknews.com.tr/20230523/istanbulda-isid-operasyonu-12-zanli-yakalandi--1071429307.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 zanlı yakalandı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T10:31+0300
2023-05-23T10:31+0300
2023-05-23T10:31+0300
türkiye
işid
istanbul
operasyon
zanlı
terörle mücadele şubesi (tem)
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.Yapılan çalışmalar sırasında örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı.Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230519/abd-yuksek-mahkemesi-reina-dahil-isid-saldirilariyla-ilgili-davada-sosyal-medya-lehine-karar-verdi-1071317982.html
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işid, istanbul, operasyon, zanlı, terörle mücadele şubesi (tem)
işid, istanbul, operasyon, zanlı, terörle mücadele şubesi (tem)
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 zanlı yakalandı
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İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalar sırasında örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.
İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.