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https://sputniknews.com.tr/20230523/ingilterede-uluslararasi-ogrencileri-etkileyecek-karar--1071458286.html
İngiltere'de uluslararası öğrencileri etkileyecek karar
İngiltere'de uluslararası öğrencileri etkileyecek karar
İngiltere'de göçü azaltma politikası kapsamında uluslararası öğrencilerin Ocak 2024 itibarıyla belirli koşullar dışında bakmakla yükümlü oldukları kişileri... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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İngiltere İçişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi sahiplerinin ailelerine yönelik vize uygulamasındaki değişikliklere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, uluslararası öğrencilerin, araştırma programı olarak tanımlanan lisansüstü eğitimlere katılmadıkları sürece bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarında İngiltere'ye getiremeyeceği kaydedildi. Uluslararası öğrencilerin ileriye dönük plan yapabilmelerine zaman tanımak amacıyla söz konusu değişikliğin, Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Suella Braverman şu ifadeleri kullandı: "Bu paket, net göçle mücadele konusunda kararlı şekilde hareket etmek ve öğrencilerin İngiltere'ye sağlayabileceği ekonomik faydaları korumak arasında doğru bir denge kuruyor. Net göç üzerinde mümkün olan en kısa sürede etki yaratmak için bu değişiklikleri yapmanın tam zamanı. Bu paketin net göç üzerinde somut bir etkisi olmasını bekliyoruz. Geçici faktörlerin hafifletilmesiyle birlikte ele alındığında, net göçün orta vadede Kovid-19 salgını öncesi seviyelere düşmesini bekliyoruz."
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ingiltere, vize, öğrenci, göç
ingiltere, vize, öğrenci, göç

İngiltere'de uluslararası öğrencileri etkileyecek karar

16:35 23.05.2023 (güncellendi: 16:37 23.05.2023)
© Fotoğraf : PixabayMezuniyet kep atma
Mezuniyet kep atma - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© Fotoğraf : Pixabay
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İngiltere'de göçü azaltma politikası kapsamında uluslararası öğrencilerin Ocak 2024 itibarıyla belirli koşullar dışında bakmakla yükümlü oldukları kişileri ülkeye getiremeyeceği açıklandı.
İngiltere İçişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi sahiplerinin ailelerine yönelik vize uygulamasındaki değişikliklere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, uluslararası öğrencilerin, araştırma programı olarak tanımlanan lisansüstü eğitimlere katılmadıkları sürece bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarında İngiltere'ye getiremeyeceği kaydedildi.
Uluslararası öğrencilerin ileriye dönük plan yapabilmelerine zaman tanımak amacıyla söz konusu değişikliğin, Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Suella Braverman şu ifadeleri kullandı: "Bu paket, net göçle mücadele konusunda kararlı şekilde hareket etmek ve öğrencilerin İngiltere'ye sağlayabileceği ekonomik faydaları korumak arasında doğru bir denge kuruyor. Net göç üzerinde mümkün olan en kısa sürede etki yaratmak için bu değişiklikleri yapmanın tam zamanı. Bu paketin net göç üzerinde somut bir etkisi olmasını bekliyoruz. Geçici faktörlerin hafifletilmesiyle birlikte ele alındığında, net göçün orta vadede Kovid-19 salgını öncesi seviyelere düşmesini bekliyoruz."
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